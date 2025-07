Relações

Conheça Bruna Biancardi, Carol Dantas e Amanda Kimberlly, as mães dos filhos de Neymar

Com cada uma das mães, o jogador do Santos mantém uma história distinta, mas todas atravessadas pela exposição midiática

Publicado em 7 de julho de 2025 às 17:10

Bruna Biancardi, Carol Dantas e Amanda Kimberlly, as mães dos filhos de Neymar Crédito: Instagram/@brunabiancardi @candantas @akimberllya

A semana foi movimentado na vida pessoal de Neymar. Dois dias após à festa de aniversário de um ano de Helena, sua filha com Amanda Kimberlly, o jogador acompanhou o nascimento de Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi.>

O parto aconteceu na madrugada de sábado (5), em São Paulo, e marca mais um capítulo da vida familiar do craque, que agora é pai de quatro filhos com três mulheres diferentes.>

Com cada uma das mães, ele mantém uma história distinta - algumas marcadas por reconciliações, outras por breves envolvimentos-, mas todas atravessadas pela exposição midiática que acompanha sua vida.>

CAROL DANTAS

A primeira mulher a tornar Neymar pai foi Carol Dantas, com quem ele teve um rápido namoro na juventude. Davi Lucca nasceu quando o casal já havia se separado. Hoje, o adolescente vive em Barcelona com a mãe, o padrasto Vinícius Martinez e o irmão por parte de mãe, Valentim.>

Mesmo morando na Europa, Davi mantém uma relação próxima com o pai e com as irmãs brasileiras. É comum vê-lo em fotos ao lado das meninas, compartilhando momentos de afeto e brincadeiras. Carol, que atualmente mantém uma vida discreta, sempre defendeu a convivência harmoniosa entre os filhos e os diferentes núcleos familiares.>

AMANDA KIMBERLLY

Amanda Kimberlly também entrou na vida de Neymar de forma breve. A modelo é mãe de Helena, que completou um ano no mesmo fim de semana em que Bruna Biancardi deu à luz Mel. Conhecida por ter participado do reality Are You The One?, da MTV, Amanda é amiga de longa data de Rafaella Santos, irmã do jogador e madrinha de Helena.>

Amanda Kimberlly tem 30 anos e Helena é sua primeira filha Crédito: Reprodução/Instagram /@akimberllya

Amanda já usou suas redes sociais para denunciar ataques e mensagens ofensivas direcionadas à filha. "Agora, o hater vai poder usar seu tempo com algo realmente produtivo: pagando indenização ou prestando um belo serviço comunitário", escreveu, afirmando que já registrou mais de 30 boletins de ocorrência contra agressores virtuais.>

BRUNA BIANCARDI

A história mais midiática entre as mães dos filhos de Neymar é, sem dúvida, com Bruna Biancardi. Os dois assumiram o namoro em janeiro de 2022, colocaram fim à relação em agosto do mesmo ano, reataram, terminaram de novo e oficializaram a reconciliação em julho de 2024, em um show de Thiaguinho.>

Bruna anunciou a primeira gravidez em abril de 2023 e, pouco depois, enfrentou publicamente uma traição do jogador. Seguiu com a gestação até dar à luz Mavie, hoje com 1 ano e 9 meses. A segunda gestação foi revelada no Natal do mesmo ano, com direito a post nas redes sociais.>

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Instagram/@neymarjr

Ao contrário das duas primeiras mães, Bruna esteve frequentemente em foco por conta do noivado com o atleta e das polêmicas em torno do relacionamento.>

