Modelo afirma que fez sexo com Neymar em festa privada

A modelo Any Awuada contou a Léo Dias que se envolveu com Neymar Crédito: Instagram/@neymarjr/Raul Baretta/Santos e Instagram/@anyawuada

A modelo Any Awuada, uma das convidadas para a 'festinha privada' de Neymar, em um sítio em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, deu uma entrevista exclusiva ao programa Fofocalizando nesta sexta-feira. Ao jornalista Léo Dias, ela revelou que o jogador traiu Bruna Biancardi com duas mulheres, incluindo ela mesma, durante a festa.

A modelo contou que foi uma das "escolhidas" por Neymar e teve relações com Neymar. E ela acrescentou que não foi a única: "E havia outra pessoa comigo”.

A modelo também revelou que recebeu R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e os amigos. Porém, de acordo com Leo Dias, o pai de Neymar teria oferecido dinheiro para evitar que a informação vazasse: nada menos que R$ 80 mil.

Modelo Any Awuada, uma das modelos que foi à festa de Neymar Crédito: Instagram/anyawuada