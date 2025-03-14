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Polêmica

Modelo afirma que fez sexo com Neymar em festa privada

Em entrevista ao vivo a Léo Dias, Any Awuada fez diversas declarações bombásticas. Ela também teria recebido dinheiro do pai do jogador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Março de 2025 às 17:13

A modelo Any Awuada, uma das modelos que foi à festa de Neymar
A modelo Any Awuada contou a Léo Dias que se envolveu com Neymar Crédito: Instagram/@neymarjr/Raul Baretta/Santos e Instagram/@anyawuada
A modelo Any Awuada, uma das convidadas para a 'festinha privada' de Neymar, em um sítio em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, deu uma entrevista exclusiva ao programa Fofocalizando nesta sexta-feira. Ao jornalista Léo Dias, ela revelou que o jogador traiu Bruna Biancardi com duas mulheres, incluindo ela mesma, durante a festa.
A modelo contou que foi uma das "escolhidas" por Neymar e teve relações com Neymar. E ela acrescentou que não foi a única: "E havia outra pessoa comigo”.
A modelo também revelou que recebeu R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e os amigos. Porém, de acordo com Leo Dias, o pai de Neymar teria oferecido dinheiro para evitar que a informação vazasse: nada menos que R$ 80 mil.
Modelo Any Awuada, uma das modelos que foi à festa de Neymar
Modelo Any Awuada, uma das modelos que foi à festa de Neymar Crédito: Instagram/anyawuada
A assessoria de Neymar, por meio de nota, negou que o jogador tenha participado da festa, mas confirmou que seu helicóptero "pode ter sido visto" no local, pois ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares. A festa teria contado com a presença de pelo menos 20 garotas de programa.

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