Neymar e Bruna Biancardi anunciam nova gravidez e fazem chá revelação

Neymar e Bruna Biancardi terão novo bebê Crédito: @neymar no Instagram

Neymar e Bruna Biancardi serão papais novamente. O casal anunciou nesta quarta-feira (25) que espera mais uma menina.

Eles são pais de Mavie, que completou um ano em outubro. O jogador também é pai de Davi Lucca, 13, e Helena, de seis meses, de outros relacionamentos.

Em vídeo publicado pelo casal nas redes sociais, uma fumaça rosa revela o sexo da nova criança. "Mais uma menina. Eu vou empacotar", brinca Neymar.