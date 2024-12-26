Neymar e Bruna Biancardi anunciam nova gravidez e fazem chá revelação

Neymar e Bruna Biancardi serão papais novamente. O casal anunciou nesta quarta-feira (25) que espera mais uma menina.
Eles são pais de Mavie, que completou um ano em outubro. O jogador também é pai de Davi Lucca, 13, e Helena, de seis meses, de outros relacionamentos.
Em vídeo publicado pelo casal nas redes sociais, uma fumaça rosa revela o sexo da nova criança. "Mais uma menina. Eu vou empacotar", brinca Neymar.
"Estamos vivendo uma fase tão gostosa e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou nossos planos. Seja bem vinda, filha. Que você venha com muita saúde. Estamos te esperando para completar ainda mais a nossa família", escreveu Bruna.