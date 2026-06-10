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Maior do Ocidente

Grande Buda de Ibiraçu se torna patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo

Estátua icônica conquistou o título por ser atração turística e símbolo cultural capixaba
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 10 de Junho de 2026 às 17:11

Mosteiro Zen Morro da Vargem, em Ibiraçu, ES
Estátua do Grande Buda de Ibiraçu  Instagram/reprodução/@mosteirozen

Quando o assunto é Ibiraçu, qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Não duvido que muitos tenham pensado na estátua do Grande Buda. E não é à toa, o monumento se tornou patrimônio imaterial cultural do Espírito Santo. O título foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), na última segunda-feira (8).


O reconhecimento veio por meio de um projeto de lei assinado pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Marcelo Santos (União). A medida reforça o que muitos capixabas e turistas já sabem: o Grande Buda não é apenas uma atração impressionante, mas também um símbolo que ajudou a colocar Ibiraçu no mapa do turismo e da cultura do Espírito Santo.


O Grande Buda é reconhecido como o maior monumento budista no Ocidente, a segunda maior estátua do buda do mundo, e maior até que o próprio Cristo Redentor. Com 35 metros de altura e mais de 350 toneladas, o novo patrimônio imaterial cultural do Estado possui cinco metros a mais que o cristo carioca, desconsiderando o pedestal dos dois.


Inaugurado em 2021, o monumento fica na Praça Torii, que faz parte do complexo ligado ao Mosteiro Zen Budista de Ibiraçu, e se tornou um dos principais pontos turísticos do município por sua imponência, além de ser um espaço de convivência cultural na cidade do norte capixaba.


O que significa ser um “patrimônio cultural imaterial”?

Antes de tudo, é preciso entender que o termo é definido pela UNESCO junto com as comunidades locais, sendo, posteriormente, fomalizado pelos órgãos governamentais. 


A importância do título não mora na manifestação cultural em si, mas na riqueza de conhecimentos e habilidades transmitidas por gerações. O Poder Público tem obrigações legais com o objeto ou tradição nomeado, ou seja, agora o Buda gigante será protegido pelo estado, para a transmissão e o fortalecimento da sua identidade cultural. 

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