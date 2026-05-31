Festivais do interior se consolidam como motores do turismo regional

Festivais de música deixaram de ser apenas encontros culturais para se tornarem ferramentas estratégicas de desenvolvimento regional. Em cidades do interior, especialmente aquelas afastadas dos grandes centros urbanos, eventos desse porte têm a capacidade de transformar realidades, movimentar economias e fortalecer identidades locais. No Caparaó, essa transformação já pode ser percebida de forma concreta.





Historicamente reconhecida pelas belezas naturais, pelo turismo de montanha e pela hospitalidade, a região vive hoje um movimento de ampliação da sua vocação turística. E os festivais têm papel central nesse processo. Mais do que atrair visitantes durante alguns dias, eles ajudam a construir uma narrativa sobre o território, despertando o interesse de novos públicos e ampliando a permanência do turista na região.





O Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) nasceu justamente dessa compreensão: a de que cultura, entretenimento e turismo caminham juntos. Ao longo dos anos, o evento deixou de ser apenas uma programação musical para se consolidar como uma experiência capaz de movimentar diferentes setores da economia local.