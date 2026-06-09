Dia dos Namorados: dicas de lugares românticos para curtir a data no Espírito Santo

O amor está no ar, ou melhor, nos arES. Nesta sexta, 12 de junho, é celebrado o dia mais romântico do Brasil, o Dia dos Namorados. E claro, tudo é válido: ficar em casa, jantar em um restaurante, passeio no parque e por aí vai. Porém, para quem está pensando em um date especial ou diferente com seu amor, separamos uma lista de lugares mais românticos no Espírito Santo para comemorar esse dia.
1. Pontões Capixabas - Pancas
Conhecida como a “Capadócia Capixaba”, Pancas vem se tornando destino turístico não só de esportes radicais, mas de diversos casais aqui no Estado. Localizada nos famosos Pontões Capixabas, o município tem tradição de realizar passeios em voos de balões, com vista dessas formações rochosas. Ver o nascer do sol sobre os pontões durante um voo transforma o passeio em uma experiência marcante no estado para os visitantes.
2. Parque Estadual da Pedra Azul - Domingos Martins
Essa é clássica no Espírito Santo. Com o friozinho da serra, o destino da pedra que muda de cor de acordo com a posição do sol se tornou a viagem tradicional de casais. De dia, tem opções de trilhas ao ar livre, como a trilha das piscinas naturais. À noite, tem restaurantes de comida italiana e alemã, vinho e fondue diante de uma lareira. Esse é o refúgio ideal para quem quer ficar com quem ama em meio à natureza e silêncio das montanhas.
3. Santa Teresa
Um roteiro romântico pode ser feito apenas dentro de uma única cidade: Santa Teresa. Famosa pelas heranças da colonização italiana na cidade, ela é palco de diversas vinícolas, restaurantes, museus, além da própria arquitetura pitoresca do município. Por ser o marco inicial da chegada dos italianos em nosso país, os apaixonados capixabas têm muito a aproveitar dentro de Santa Teresa e sua história riquíssima.
4. Itaúnas - Conceição da Barra
Agora para os visitantes aventureiros, as dunas douradas da vila litorânea parecem ter saído diretamente de um filme. Ali é possível fazer passeios de caiaque, buggy, standup e bike. Além das aventuras, outra experiência para os casais é viver o ritmo que dá vida ao lugar, o forró. Convenhamos que ouvir música ao vivo à noite com um céu estrelado à beira da areia é digno de cenário de comédia romântica clássica.
5. Venda Nova do Imigrante
Por fim, quem nunca pensou em passar o Dia dos Namorados dentro de uma fazendinha aconchegante. Isso pode acontecer em Venda Nova do Imigrante. O município, conhecido por suas pousadas, oferece passeios únicos para os apaixonados que gostam do clima rural. Os casais vão ter um dia com cheiro de café passado, queijos artesanais, comida feita no fogão à lenha junto de um climinha ameno.