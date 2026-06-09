Dia dos Namorados: dicas de lugares românticos para curtir a data no Espírito Santo

Essa é clássica no Espírito Santo. Com o friozinho da serra, o destino da pedra que muda de cor de acordo com a posição do sol se tornou a viagem tradicional de casais. De dia, tem opções de trilhas ao ar livre, como a trilha das piscinas naturais. À noite, tem restaurantes de comida italiana e alemã, vinho e fondue diante de uma lareira. Esse é o refúgio ideal para quem quer ficar com quem ama em meio à natureza e silêncio das montanhas.