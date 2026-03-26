Para os pombinhos

Lua de mel no Espírito Santo: confira 4 destinos capixabas apaixonantes

Entre paisagens únicas e experiências marcantes, o ES prova que o cenário perfeito para uma viagem romântica está mais perto do que você imagina

Publicado em 26 de março de 2026 às 11:53

Com um estado cheio de belezas como o Espírito Santo, não é preciso procurar longe para aproveitar a tão esperada lua de mel. Especialmente para os pombinhos planejando casamento. Pensando nisso, HZ separou 4 destinos encantadores, divertidos e relaxantes. Confira!

Domingos Martins

A Pedra Azul é um dos pontos turísticos mais icônicos do Espírito Santo Crédito: André Rosa/Shutterstock

Esse destino não poderia ficar de fora! O clima frio e o contato com a natureza prometem deixar sua viagem mágica. Vocês podem visitar o Parque Estadual da Pedra Azul, passando pela Rota do Lagarto, e aproveitar para provar os chocolates artesanais das fábricas Ocakau e Selah Chocolate. Prepare a sua melhor câmera para registrar cenários maravilhosos, como no Lavandário Pedra Azul, perfeito para um piquenique no fim da tarde.

O local também oferece acomodações famosas, como a pousada Rabo do Largato, com opção de quarto com piscina privativa, as Mauka Cabanas, em formato de domos geodésicos, e o China Park Eco Resort, no qual assinantes do Clube A Gazeta possuem 10% de desconto nas diárias de sexta-feira e sábado e 20% de domingo a quinta-feira.

A pousada Rabo do Lagarto, as Mauka Cabanas e o China Park Eco Resort são opções de hospedagem em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Rabo do Lagarto | Reprodução/Instagram @diegoaraujovix | Divulgação/China Park Eco Resort

Itaúnas (Conceição da Barra)

Itaúnas possui belezas naturais imperdíveis, das dunas às praias Crédito: Yuri Barichivich

Destino clássico de casais, especialmente em julho, durante o Festival Nacional de Forró, Itaúnas é um distrito de Conceição da Barra e oferece passeios únicos. As famosas Dunas, quando visitadas durante o pôr do sol, promovem um momento inesquecível. Vale também conhecer a Praia Itaúnas e a Praia do Riacho Doce, de onde dá pra ir a pé até a divisa do Espírito Santo com a Bahia.

Para hospedagem, a pousada Ka347 se destaca com uma proposta gastronômica para os hóspedes que gostam de cozinhar: há um mini mercado e duas cozinhas gourmet, com forno a lenha e churrasqueira. Para uma experiência de hotel + restaurante, a Xique Xique Hospedaria garante para os assinantes do Clube A Gazeta um desconto de 15% nas diárias e no restaurante.

A pousada Ka347 e a Xique Xique Hospedaria são opções de hospedagem em Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Pousada Ka347 | Reprodução/Instagram @xiquexiquehospedaria

Santa Teresa

Santa Teresa foi a primeira cidade fundada por imigrantes italianos no Brasil Crédito: Divulgação/Prefeitura de Santa Teresa

Fundada por imigrantes italianos, a cidade de Santa Teresa se destaca por uma gastronomia impecável. O Circuito Caravaggio reúne lojas, restaurantes, pousadas, vinícolas e até aventuras radicais na Rampa de Voo Livre. Um passeio gastronômico regado a vinhos premiados é perfeito para uma noite romântica dos recém-casados. Ainda vale dar uma olhada nos eventos culturais que estiverem rolando na Rua do Lazer, eleita como a rua mais legal do ES em votação do programa Em Movimento, da TV Gazeta.

Na cidade há muitas hospedagens, inclusive algumas inusitadas, como os Chalés Villa Caravaggio, com opções em formato de barril de vinho, equipados com banheira e varanda de frente para o lago. Já na Pousada Valle di Trento, onde assinantes do Clube A Gazeta têm 15% de desconto nas diárias, o clima é aconchegante e familiar.

Hospedagem em formato de barril de vinho dos Chalés Villa Caravaggio e Pousada Valle di Trento são opções de acomodação em Santa Teresa Crédito: Reprodução/Instagram @chalesvillacaravaggio | Instagram @pousadavalleditrento

Anchieta

O balneário de Ubu fica a 9 km do centro de Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

Destino perfeito para os casais praianos, Anchieta possui belos balneários de águas calmas e azuis. Em Iriri, os pombinhos não podem deixar de visitar a Praia dos Namorados. Já em Ubu, a Praia de Tiquiçaba promete encantar com o encontro das águas por cima da faixa de areia rodeada pelo mar. Um verdadeiro espetáculo da natureza.

No quesito hospedagem, a cidade está bem servida com o Hotel Espadarte, em Iriri, com opções de quartos com banheira de hidromassagem, e o Hotel Pontal de Ubu, localizado entre a Praia de Ubu e a Praia de Tiquiçaba, onde a vista do mar se torna parte da experiência de acomodação.

O Hotel Espadarte e o Hotel Pontal de Ubu são opções bem avaliadas de hospedagem em Anchieta Crédito: Divulgação/Hotel Espadarte | Tripadvisor

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