Lua de mel no Espírito Santo: confira 4 destinos capixabas apaixonantes

Publicado em 26 de março de 2026 às 11:53
Com um estado cheio de belezas como o Espírito Santo, não é preciso procurar longe para aproveitar a tão esperada lua de mel. Especialmente para os pombinhos planejando casamento. Pensando nisso, HZ separou 4 destinos encantadores, divertidos e relaxantes. Confira!
Esse destino não poderia ficar de fora! O clima frio e o contato com a natureza prometem deixar sua viagem mágica. Vocês podem visitar o Parque Estadual da Pedra Azul, passando pela Rota do Lagarto, e aproveitar para provar os chocolates artesanais das fábricas Ocakau e Selah Chocolate. Prepare a sua melhor câmera para registrar cenários maravilhosos, como no Lavandário Pedra Azul, perfeito para um piquenique no fim da tarde.
O local também oferece acomodações famosas, como a pousada Rabo do Largato, com opção de quarto com piscina privativa, as Mauka Cabanas, em formato de domos geodésicos, e o China Park Eco Resort, no qual assinantes do Clube A Gazeta possuem 10% de desconto nas diárias de sexta-feira e sábado e 20% de domingo a quinta-feira.
Destino clássico de casais, especialmente em julho, durante o Festival Nacional de Forró, Itaúnas é um distrito de Conceição da Barra e oferece passeios únicos. As famosas Dunas, quando visitadas durante o pôr do sol, promovem um momento inesquecível. Vale também conhecer a Praia Itaúnas e a Praia do Riacho Doce, de onde dá pra ir a pé até a divisa do Espírito Santo com a Bahia.
Para hospedagem, a pousada Ka347 se destaca com uma proposta gastronômica para os hóspedes que gostam de cozinhar: há um mini mercado e duas cozinhas gourmet, com forno a lenha e churrasqueira. Para uma experiência de hotel + restaurante, a Xique Xique Hospedaria garante para os assinantes do Clube A Gazeta um desconto de 15% nas diárias e no restaurante.
Fundada por imigrantes italianos, a cidade de Santa Teresa se destaca por uma gastronomia impecável. O Circuito Caravaggio reúne lojas, restaurantes, pousadas, vinícolas e até aventuras radicais na Rampa de Voo Livre. Um passeio gastronômico regado a vinhos premiados é perfeito para uma noite romântica dos recém-casados. Ainda vale dar uma olhada nos eventos culturais que estiverem rolando na Rua do Lazer, eleita como a rua mais legal do ES em votação do programa Em Movimento, da TV Gazeta.
Na cidade há muitas hospedagens, inclusive algumas inusitadas, como os Chalés Villa Caravaggio, com opções em formato de barril de vinho, equipados com banheira e varanda de frente para o lago. Já na Pousada Valle di Trento, onde assinantes do Clube A Gazeta têm 15% de desconto nas diárias, o clima é aconchegante e familiar.
Destino perfeito para os casais praianos, Anchieta possui belos balneários de águas calmas e azuis. Em Iriri, os pombinhos não podem deixar de visitar a Praia dos Namorados. Já em Ubu, a Praia de Tiquiçaba promete encantar com o encontro das águas por cima da faixa de areia rodeada pelo mar. Um verdadeiro espetáculo da natureza.
No quesito hospedagem, a cidade está bem servida com o Hotel Espadarte, em Iriri, com opções de quartos com banheira de hidromassagem, e o Hotel Pontal de Ubu, localizado entre a Praia de Ubu e a Praia de Tiquiçaba, onde a vista do mar se torna parte da experiência de acomodação.
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