Caparaó capixaba ganha roteiro turístico com experiências em lavouras de café

Novo roteiro reúne experiências em lavouras, degustações e histórias de produtores em cinco municípios do Caparaó capixaba

Publicado em 9 de março de 2026 às 14:21

Caparaó capixaba Crédito: Carlos Barros - Tv Gazeta Sul

Uma nova rota turística no Sul do Espírito Santo promete aproximar visitantes da cultura cafeeira que marca a história e a economia da região do Caparaó. Batizado de “Experiência com cafés de origem Caparaó”, o roteiro reúne propriedades rurais e pequenos empreendimentos que abrem as portas para mostrar como nasce um dos produtos mais apreciados pelos brasileiros.

A iniciativa envolve produtores e empreendedores dos municípios de Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Iúna, que passaram a oferecer experiências ligadas ao universo do café. O projeto foi desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) com o objetivo de criar novas oportunidades de renda no campo, incentivando o turismo rural e valorizando o trabalho das famílias produtoras.

Plantação de café no Norte do ES Crédito: Cooabriel

Segundo o analista da regional Caparaó do Sebrae/ES, Leonardo Ferreira, a proposta é que os próprios produtores criem experiências autênticas dentro de suas propriedades, aproximando turistas do cotidiano da lavoura. A ideia vai além da venda do produto.

O visitante pode conhecer a plantação, entender o processo de produção, tomar um café e ouvir as histórias de quem vive da cafeicultura

Entre as atividades oferecidas estão caminhadas pelo cafezal, participação no processo de torra artesanal, degustações guiadas e vivências que mostram cada etapa do ciclo do café, da lavoura à xícara. Em alguns locais, os produtores criaram até pequenas trilhas dentro das propriedades para que o visitante acompanhe de perto o caminho do grão.

Plantação de café arábica no município de Pedra Menina-ES, na região do Caparaó Crédito: Roberto Barros/Divulgação

Ao todo, dez empreendimentos integram a rota, que fica na região das montanhas do Caparaó, próxima ao Pico da Bandeira. A proposta do roteiro é flexível: não há um percurso obrigatório. O turista pode escolher quais experiências deseja viver, de acordo com o tempo disponível e os interesses.

Além de valorizar a produção de cafés especiais, a iniciativa também destaca a hospitalidade típica do interior. Em muitos locais, a visita inclui quitutes caseiros, cafés coloniais, histórias de família e paisagens das montanhas que ajudam a transformar o passeio em uma imersão na vida rural.

Entre as experiências disponíveis está, por exemplo, a degustação de cafés especiais ao pôr do sol em um deck panorâmico, enquanto a paisagem das montanhas muda de cor ao entardecer. Em outra propriedade, os visitantes podem caminhar pela lavoura, conhecer secadores e terreiros de café e finalizar a visita com degustação do produto produzido ali mesmo.

Café na região do Caparaó capixaba Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

Para participar da rota, alguns produtores fizeram melhorias nas propriedades, como sinalização de acesso, preparação de áreas para receber visitantes e adaptação de varandas e espaços de convivência. Segundo o Sebrae, todo o processo foi pensado para respeitar a realidade de cada produtor, evitando custos elevados e valorizando o que já existe nas propriedades.

Empreendimentos participantes da rota

Café Rota das Garças – Dores do Rio Preto

– Dores do Rio Preto Villa Januária – Pedra Menina, Dores do Rio Preto

– Pedra Menina, Dores do Rio Preto Sítio Menina – Pedra Menina, Dores do Rio Preto

– Pedra Menina, Dores do Rio Preto Café Cantinho da Floresta – Divino de São Lourenço

– Divino de São Lourenço Sítio Campo Azul – Divino de São Lourenço

– Divino de São Lourenço Café Relíquia – Divino de São Lourenço

– Divino de São Lourenço Sítio Bela Vista – Ibitirama

– Ibitirama Vale Encantado – Irupi

– Irupi Café Sol Nascente – Iúna

– Iúna Café do Príncipe – São João do Príncipe, Iúna

É importante destacar que cada propriedade oferece uma experiência diferente, que pode incluir degustações, caminhadas pelas lavouras, torra artesanal e cafés coloniais. Informações sobre agendamento e detalhes das visitas estão disponíveis nos perfis e contatos dos empreendimentos participantes.

