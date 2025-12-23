Turismo do sono: o que é e onde praticar no Espírito Santo

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:00
Esqueça a lista de passeios, o despertador cedo e a obrigação de “aproveitar cada minuto”. A nova tendência de viagem é justamente o oposto disso tudo: descansar. O chamado turismo do sono tem atraído pessoas que querem sair do caos das cidades, se desconectar das telas e, sem culpa, simplesmente dormir.
Mais do que férias, a proposta é criar condições ideais para que o corpo e a mente desacelerem, e isso explica por que esse tipo de turismo não para de crescer no Espírito Santo e no mundo.
Segundo a psicóloga clínica Gilmara Coutinho, o problema começa ainda antes da viagem, no excesso de estímulos do dia a dia urbano. “O corpo humano não foi biologicamente preparado para viver em estado constante de alerta. Barulho, luz artificial, trânsito e excesso de informações mantêm o sistema nervoso simpático ativado, como se o corpo precisasse estar pronto para reagir o tempo todo”, explica.
Para ela, dormir bem exige uma sensação de segurança que raramente existe em grandes centros. "Em ambientes urbanos muito estimulantes, o corpo não ‘desliga’ porque continua interpretando o entorno como potencialmente ameaçador".
As telas também são vilãs importantes nessa história. De acordo com Gilmara, o uso excessivo de celulares, tablets e computadores à noite afeta diretamente o cérebro.
O resultado é um paradoxo comum: corpo exausto, mente acelerada.É aí que entram os destinos silenciosos, escuros e afastados. “Ambientes assim favorecem a ativação do sistema nervoso parassimpático, responsável pelo descanso e pela regeneração do corpo. Não é apenas conforto externo, é uma resposta neurofisiológica”, diz a psicóloga. Ela reforça que o escuro ajuda a regular o ciclo circadiano, o nosso relógio biológico natural.
Do ponto de vista emocional, o problema é ainda mais profundo. “Vivemos um cansaço que é mais mental e emocional do que físico. Chegamos à noite carregando preocupações, cobranças e estímulos acumulados do dia”, analisa Gilmara.
Nesse contexto, o turismo do sono surge quase como um pedido de socorro coletivo. “Mais do que uma tendência, é um sintoma. As pessoas estão precisando sair do próprio cotidiano para conseguir descansar”, afirma a psicóloga. Ainda assim, ela destaca que a experiência pode ter efeitos positivos duradouros.
“Quando a pessoa vivencia alguns dias de sono profundo, o sistema nervoso reaprende esse estado de regulação. Não é mágico, mas pode ser um marco importante.”
Essa busca pelo descanso já é realidade em lugares do Espírito Santo, como Muqui, no sul do Estado. Tania Alves, proprietária do Guest House, percebe esse movimento de perto. “Muqui é uma alternativa à correria dos grandes centros. As pessoas procuram experiências não rotineiras, que unam descanso, aconchego e conforto”, conta.
O espaço fica em um sítio de três alqueires, cercado pela Mata Atlântica da Serra das Torres. “A proposta principal das acomodações é proporcionar repouso e relaxamento por meio das riquezas naturais que nos rodeiam. Sempre há uma nova paisagem, um novo jeito de contemplar”, diz Tania.
Ela descreve a experiência quase como um convite à entrega. “Imagine chegar depois de uma semana exaustiva e não ouvir motores, buzinas ou gritos. Você inspira ar puro, escuta apenas o canto dos pássaros e o som da água. Nesse cenário, difícil é ficar acordado”, relata. Segundo ela, o silêncio e o ritmo mais lento fazem parte da rotina do lugar, e do sucesso da proposta.
Mesmo antes de o termo ganhar força, Tania já percebia esse tipo de busca. “As pessoas sempre procuraram descanso e cuidado com a saúde mental. Vejo o turismo do sono acontecendo na prática há anos”, afirma. A pousada oferece caminhadas, piqueniques e contato direto com a natureza, tudo pensado para reduzir estímulos e favorecer o relaxamento.
O refúgio, inclusive, já atraiu nomes conhecidos do público. “A beleza e o anonimato chamam atenção de famosos e influenciadores”, conta. Entre os hóspedes que já passaram por lá estão Cássia Kiss, Aline Campos, o filósofo Ulysses Ferraz, o cantor Silva, Reiner Tenente e Miguel Roncato, além de outros que preferiram manter o anonimato.
Para quem quer aderir ao turismo do sono sem sair do Espírito Santo, opções não faltam. Confira as dicas de HZ:
