Rota dos Pomeranos: lei transforma tradição em turismo no ES

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 16:00
Os capixabas, que já gostam de aproveitar o friozinho das Montanhas Capixabas, agora contam com uma novidade em Domingos Martins: desde o dia 19 de agosto a Assembleia Legislativa aprovou a lei que oficializa a Rota dos Pomeranos como rota turística do Espírito Santo.
A região se destaca pelos costumes, dança, artesanato, folclore, língua, religião e gastronomia, e, segundo o deputado Marcelo Santos, presidente da ALES e autor do Projeto de Lei (PL) 387/2025, é uma das rotas turísticas mais promissoras do Espírito Santo.
"A Rota dos Pomeranos organiza e dá visibilidade a uma experiência cultural que já existe em Domingos Martins, ampliando o fluxo turístico para o interior, incentivando a permanência dos visitantes por mais tempo e gerando renda para famílias que vivem da gastronomia, do artesanato e das tradições locais", disse o deputado.
Ainda segundo ele, "esse reconhecimento ajuda o turismo capixaba porque diversifica os destinos do Estado, atraindo visitantes não apenas em altas temporadas, mas durante todo o ano".
Para o deputado, oficializar uma região como rota turística aumenta o número de investimentos e o fluxo de visitantes. Por conta desse reconhecimento oficial, o local é reconhecido pelo poder público e integrado ao mapa de turismo do Estado, o que garante maior divulgação, possibilidade de captação de recursos, melhorias de infraestrutura e organização de atrativos culturais, históricos e gastronômicos.
Os pomeranos começaram a se instalar no Espirito Santo no século XIX, primeiramente em Santa Leopoldina, e depois em Domingos Martins. Desde essa época, a cultura se instala em solos capixabas, formando a identidade da população.
Atualmente, segundo informações da Assembleia Legislativa, são mais de cinco mil habitantes, que tem como base de sua economia o cultivo de produtos como café, gengibre, mexerica ponkan, morango e outras atividades.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta