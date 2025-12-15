Editorias do Site
Fernanda Torres, Sophie Charlotte: quais famosos foram ao ato em Copacabana

Praia carioca recebeu artistas neste domingo (14) em protesto convocado por Caetano Veloso

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:57

Fernanda Torres esteve no ato em Copacabana contra a PL da Dosimetria
Fernanda Torres esteve no ato em Copacabana contra a PL da Dosimetria Crédito: Reuters/Folhapress

Convocados por Caetano Veloso, atores, cantores e apresentadores foram ao protesto na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (14), contra o projeto de lei que pode reduzir as penas de Jair Bolsonaro e de outros condenados pela trama golpista do 8 de janeiro.

Gilberto Gil, Xamã, Duda Beat, Lenine, Sophie Charlotte, Leila Pinheiro e Baco Exu do Blues subiram ao trio elétrico e cantaram no protesto apelidado de "Ato Musical 2: O Retorno", uma continuação da primeira mobilização em 21 de setembro, contra a chamada PEC da Blindagem.

As atrizes Fernanda Torres, Cláudia Abreu, Sophie Charlotte, Heloisa Périssé, Ingrid Gaighe , Mariana Xavier, Júlia Lemmertz e mais artistas estiveram no ato. A presença dos artistas motivou o público a ir à manifestação contra as últimas decisões do Congresso.

Segundo levantamento realizado pelo Monitor do Debate Político e pela ONG More in Common, foram contabilizadas 18,9 mil pessoas em Copacabana neste domingo.

