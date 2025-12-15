Famosos

Polícia diz que ainda não existem suspeitos da morte de Rob Reiner e sua mulher

Embora as autoridades tenham sido acionadas, o casal já estava morto quando a ajuda chegou à residência.

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:47

Rob Reiner e a esposa Michelle Singer Reiner Crédito: Getty

A polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, disse que ainda não existem suspeitos da morte do diretor Rob Reiner e de sua mulher, a atriz e fotógrafa Michele Singer Reiner. Seus corpos foram encontrados na mansão do casal no último domingo (14) com sinais de esfaqueamento. Embora as autoridades tenham sido acionadas, o casal já estava morto quando a ajuda chegou à residência.

Alan Hamilton, vice-chefe da polícia de Los Angeles, disse que diferentes familiares dos artistas foram interrogados, mas que ninguém foi preso e não existe, até o momento, qualquer suspeito do caso, classificado como um aparente homicídio. As autoridades também disseram estar em busca de um mandado para que possam iniciar uma investigação rigorosa dentro e fora da residência do cineasta.

Segundo a revista People, fontes exclusivas, ligadas às investigações que estão sendo feitas pela Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), apontam Nick Reiner, filho do diretor, como responsável pela morte do casal.

Um dos três filhos do cineasta que se consagrou com títulos como "Harry e Sally - Feitos um para o Outro", "Conta Comigo, "Louca Obsessão" e "A Princesa Prometida", Nick vem de uma história pessoal conturbada e marcada pelo vício em drogas. Quando tinha 15 anos, ele foi internado pela primeira vez em uma clínica de reabilitação. Em 2016, Nick já havia passado por 17 internações. Na época, ele participou de uma entrevista sobre a sua luta contra a dependência química.

Com 22 anos naquele período, ele participava da divulgação de "Being Charlie", filme dirigido por seu pai e coescrito por Nick e pelo diretor. O longa se inspira na juventude do filho do cineasta e retrata a trajetória de um jovem dividido entre recaídas e tentativas de superar os vícios. A obra é tida por entusiastas de Rob como uma tentativa do artista em explorar as suas dificuldades de se conectar com Nick.

Nick aparece no centro de discussões online desde que a morte de Rob e Michelle Singer foi noticiada, e especialmente pelos indícios de que a morte teria acontecido pelo uso de uma arma branca. Antes da identidade do casal ter sido confirmada, a People noticiou que dois corpos, um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos, haviam sido identificados na residência dos artistas.

Segundo o veículo, Nick está sendo interrogado pelas autoridades.

