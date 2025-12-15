Nos EUA

Trump diz que Rob Reiner morreu por se opor a ele

O ex presidente afirmou que o cineasta tinha uma obsessão desenfreada por ele

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:59

Rob Reiner era um crítico de Trump Crédito: Reuters/Folhapress

Donald Trump se manifestou sobre a morte de Rob Reiner, afirmando que o diretor morreu por se opor a ele.

"[Rob Reiner] faleceu, juntamente com sua esposa, Michele, supostamente devido à raiva que causava nos outros por conta de sua enorme, inflexível e incurável doença mental conhecida como Síndrome de Transtorno de Trump, também chamada de TDS", disse Donald Trump.

Trump disse que Reiner "enlouquecia as pessoas com sua obsessão desenfreada" por ele. "Ele era conhecido por enlouquecer as pessoas com sua obsessão desenfreada pelo presidente Donald J. Trump, com sua paranoia evidente atingindo novos patamares à medida que o governo Trump superava todas as metas e expectativas de grandeza, e com a Era de Ouro da América em pleno andamento, talvez como nunca antes", escreveu, na rede social Truth Social.

Reiner era um crítico ferrenho do presidente Donald Trump. Em entrevista à revista Variety, em 2017, Reiner disse que Trump era "mentalmente incapaz" de ser presidente dos Estados Unidos. "Donald Trump é o ser humano mais despreparado que já assumiu a presidência dos Estados Unidos", disse ele.

Nick Reiner, filho do diretor, foi preso após a morte dos pais. Ele está detido na prisão Parker Center, no centro de Los Angeles, com fiança fixada em US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões). Mais cedo, Nick foi interrogado pela Divisão de Roubos e Homicídios do Departamento de Polícia de Los Angeles.

