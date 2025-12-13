Da CPI à Sapucaí, com escala em Madri: o ano de Virginia Fonseca

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 10:48
Se a fama de Virginia Fonseca era restrita a um público específico (ainda que gigante), em 2025 ela definitivamente estourou a bolha. Não necessariamente de um jeito bom: a influenciadora ficou conhecida no Brasil inteiro ao depor na CPI das bets no Senado, em junho deste ano.
Investigada por publicidade enganosa e estelionato, Virginia acabou saindo ilesa da CPI junto com outros 15 investigados, incluindo empresários do setor de apostas e a influenciadora Deolane Bezerra. Livre das acusações, ela usou a exposição em rede nacional a seu favor.
Duas semanas antes da CPI, a influenciadora havia sido confirmada como rainha de bateria da Grande Rio, substituindo Paolla Oliveira. O anúncio provocou controvérsia entre os fãs da escola e do Carnaval: além de não ser carioca e de não ter nenhuma ligação com a comunidade, Virgínia não sabia sambar.
A dona da WePink, porém, correu atrás: contratou professores de samba, investiu em looks para marcar presença nos ensaios e incluiu o Rio de Janeiro em sua ponte aérea. Moradora de Goiânia, ela já viaja semanalmente a São Paulo para gravar seu programa no SBT, o Sabadou com Virginia Fonseca. Com os ensaios da escola, passou a ficar parte da semana também no Rio.
Apenas cinco dias após ser anunciada oficialmente como rainha da Grande Rio, Virginia voltou às manchetes dos sites de celebridades. Às 21h de uma terça-feira, ela foi às redes sociais avisar aos fãs que estava solteira.
Para a surpresa dos seus milhões de seguidores (e tristeza de vários deles), havia chegado ao fim o casamento com o cantor Zé Felipe, com quem viveu por cinco anos e com quem teve três filhos -- o caçula tinha apenas oito meses. Alguns fãs chegaram a especular que era tudo brincadeira, truque de marketing ou uma briga temporária.
Não era. Três meses depois ela apareceu namorando Vinícius Junior. Logo depois, Zé Felipe assumiu a relação com a boiadeira Ana Castela.
Após alguns vacilos do jogador do Real Madrid, o relacionamento engatou de vez e os dois oficializaram o namoro transatlântico. Para fazer funcionar, Virginia tem feito viagens constantes à capital espanhola, incluindo mais um destino em sua ponte aérea.
Em novembro, Virginia fechou acordo com o Ministério Público de Goiás para pagar R$ 5 milhões em ação coletiva por prática abusiva contra consumidores. A WePink foi acusada de atrasos prolongados na entrega de produtos, ausência de reembolso e descumprimento de ofertas, violando o Código de Defesa do Consumidor.
O valor --pago por danos morais coletivos-- será dividido em 20 parcelas de R$ 250 mil e irá para o Fedec (Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor). A influenciadora terá de cumprir ainda outras determinações, como criar SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 24 horas atendido por humanos e comprovar estoque antes de fazer lives e promoções.
No mesmo mês, o SBT renovou o contrato dela para apresentar o Sabadou por mais um ano. Ou seja, do começo ao final do ano, 2025 foi cheio de emoções para a influenciadora.
