Da CPI à Sapucaí, com escala em Madri: o ano de Virginia Fonseca

Influenciadora se divorciou, engatou novo namoro, depôs no Senado e termina o ano sambando

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 10:48

A influenciadora Virgínia Fonseca foi coroada como a nova rainha de bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia/@granderio

Se a fama de Virginia Fonseca era restrita a um público específico (ainda que gigante), em 2025 ela definitivamente estourou a bolha. Não necessariamente de um jeito bom: a influenciadora ficou conhecida no Brasil inteiro ao depor na CPI das bets no Senado, em junho deste ano.

Investigada por publicidade enganosa e estelionato, Virginia acabou saindo ilesa da CPI junto com outros 15 investigados, incluindo empresários do setor de apostas e a influenciadora Deolane Bezerra. Livre das acusações, ela usou a exposição em rede nacional a seu favor.

Duas semanas antes da CPI, a influenciadora havia sido confirmada como rainha de bateria da Grande Rio, substituindo Paolla Oliveira. O anúncio provocou controvérsia entre os fãs da escola e do Carnaval: além de não ser carioca e de não ter nenhuma ligação com a comunidade, Virgínia não sabia sambar.

A influencer Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets Crédito: Gabriela Biló/Folhapress

A dona da WePink, porém, correu atrás: contratou professores de samba, investiu em looks para marcar presença nos ensaios e incluiu o Rio de Janeiro em sua ponte aérea. Moradora de Goiânia, ela já viaja semanalmente a São Paulo para gravar seu programa no SBT, o Sabadou com Virginia Fonseca. Com os ensaios da escola, passou a ficar parte da semana também no Rio.

A FILA ANDOU

Apenas cinco dias após ser anunciada oficialmente como rainha da Grande Rio, Virginia voltou às manchetes dos sites de celebridades. Às 21h de uma terça-feira, ela foi às redes sociais avisar aos fãs que estava solteira.

Para a surpresa dos seus milhões de seguidores (e tristeza de vários deles), havia chegado ao fim o casamento com o cantor Zé Felipe, com quem viveu por cinco anos e com quem teve três filhos -- o caçula tinha apenas oito meses. Alguns fãs chegaram a especular que era tudo brincadeira, truque de marketing ou uma briga temporária.

Não era. Três meses depois ela apareceu namorando Vinícius Junior. Logo depois, Zé Felipe assumiu a relação com a boiadeira Ana Castela.

Após alguns vacilos do jogador do Real Madrid, o relacionamento engatou de vez e os dois oficializaram o namoro transatlântico. Para fazer funcionar, Virginia tem feito viagens constantes à capital espanhola, incluindo mais um destino em sua ponte aérea.

Virgínia e Vini Jr. assumem o namoro Crédito: Reprodução Instagram @vinijr e @virginia

PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA

Em novembro, Virginia fechou acordo com o Ministério Público de Goiás para pagar R$ 5 milhões em ação coletiva por prática abusiva contra consumidores. A WePink foi acusada de atrasos prolongados na entrega de produtos, ausência de reembolso e descumprimento de ofertas, violando o Código de Defesa do Consumidor.

O valor --pago por danos morais coletivos-- será dividido em 20 parcelas de R$ 250 mil e irá para o Fedec (Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor). A influenciadora terá de cumprir ainda outras determinações, como criar SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) 24 horas atendido por humanos e comprovar estoque antes de fazer lives e promoções.

No mesmo mês, o SBT renovou o contrato dela para apresentar o Sabadou por mais um ano. Ou seja, do começo ao final do ano, 2025 foi cheio de emoções para a influenciadora.

