Virginia comenta sobre relação com Vini Jr.

Empresária, influenciadora e rainha de bateria da Grande Rio, ela comparou relacionamento com jogador com a relação que tinha com Zé Felipe

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10:11

Virgínia e Vini Jr. assumem o namoro Crédito: Reprodução Instagram @vinijr e @virginia

Virginia Fonseca participou do mini desfile da Grande Rio na Cidade do Samba, na noite deste domingo (30), no Rio de Janeiro. Em papo exclusivo com o UOL, a atriz refletiu sobre o relacionamento com Vini Jr. e comentou sobre a mudança no comando de suas aulas de samba.

Segundo a empresária e influenciadora, a relação com o jogador Vini Jr. segue em um ritmo mais natural e desacelerado. Especialmente em comparação ao relacionamento com Zé Felipe, com quem se casou e teve três filhos em cinco anos. "Sim, até pelo fato de ser à distância", destacou ela que faz a conexão-aérea Brasil - Espanha para visitá-lo.

"Um relacionamento que precisa de paciência, precisa de você querer mesmo, fazer, dar certo. E é isso que a gente tá fazendo", disse Virginia.

Virginia sorriu ao ouvir gritos de "Vini Jr." ao se aproximar da concentração dos mini desfiles. Questionada se percebe torcida pelo casal, disse ficar feliz com os comentários elogiosos. "A gente está sendo muito feliz no nosso relacionamento. E fico feliz que a galera está gostando também".

Vestida de vermelho para representar o mangue beat, Virginia explicou a troca de professores nas aulas de samba. Segundo ela, já estava programado que Luciene Santinha daria as primeiras aulas antes de passar o bastão para Carlinhos Salgueiro.

"Já estava no script que a gente ia começar com a Santinha, que ela ia me dar os passos principais do samba. E isso foi feito. E, agora, a gente está aqui com o Carlinhos para ele me dar outros passos, me dar outra direção. É sempre bom a gente ver todos os lados."

MANGUE BEAT

Após dizer que estava estudando o movimento mangue beat e a desigualdade social, Virginia atualizou ao UOL o que vem aprendendo. "É um tema muito profundo, né? E o enredo fala muito sobre a desigualdade. Traz pra gente, realmente, uma visão de a gente não ficar na bolha por conta do nosso privilégio. A gente acaba estando numa bolha e esquecendo todo o resto. Então, o enredo da Grande Rio é para a gente realmente ver a desigualdade social, realmente entender, procurar saber. É isso que a gente está fazendo".

Virginia foi um dos destaques do fim de semana de mini desfiles. A influenciadora, que atendeu diversos pedidos de selfies e abraços, precisou do apoio de seguranças para chegar ao local do início do desfile. Ela celebrou o carinho da comunidade. "Graças a Deus, fico muito feliz e muito honrada. Sou muito feliz por isso".

