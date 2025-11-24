Veja vídeo

Avião de Virginia passa por forte turbulência: 'Fiquei desesperada'

Influenciadora estava a caminho do Rio de Janeiro após compromissos em São Paulo e compartilhou detalhes do susto nas redes sociais

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:43

A empresária e influenciadora Virginia Fonseca passou por um susto na tarde desta segunda-feira (24) enquanto viajava em seu jatinho particular de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro.

Virginia, que costuma compartilhar detalhes de sua rotina com os fãs, contou que a aeronave enfrentou forte turbulência ao longo do trajeto. “Teve uma hora que teve tanta turbulência que eu fiquei desesperada”, comentou após pousar na capital fluminense.

A influenciadora falou ainda que chegou a mandar mensagens para mãe, Margareth Serrão. “Pensei: 'vou mandar mensagem para a minha mãe'. Passaram mil coisas na minha cabeça e mandei [a mensagem]. A coitada ficou mais desesperada ainda”, relatou nas redes sociais.

Ela também compartilhou parte da conversa com a mãe, que iniciou uma oração ao perceber o nervosismo da filha. “Deus está contigo. Estou em muita oração. Me avisa quando pousar”, escreveu Margareth, que ainda enviou uma foto segurando um terço enquanto rezava pela segurança da filha.

Mãe da influenciadora enviou uma foto segurando um terço após o pouso da filha Crédito: Redes sociais/@virginia

Aliviada após pousar sem problemas, Virginia demonstrou carinho ao falar sobre o apoio materno durante o susto. “Tadinha, mas é aquilo: quem tem mãe tem tudo. Sempre será meu porto seguro”, disse a empresária.

Este vídeo pode te interessar