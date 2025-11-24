Editorias do Site
Redes Sociais

Avião de Virginia passa por forte turbulência: 'Fiquei desesperada'

Influenciadora estava a caminho do Rio de Janeiro após compromissos em São Paulo e compartilhou detalhes do susto nas redes sociais

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:43

A empresária e influenciadora Virginia Fonseca passou por um susto na tarde desta segunda-feira (24) enquanto viajava em seu jatinho particular de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro.

Virginia, que costuma compartilhar detalhes de sua rotina com os fãs, contou que a aeronave enfrentou forte turbulência ao longo do trajeto. “Teve uma hora que teve tanta turbulência que eu fiquei desesperada”, comentou após pousar na capital fluminense.

Influenciadora estava a caminho do Rio de Janeiro após compromissos em São Paulo e compartilhou detalhes do susto nas redes sociais

A influenciadora falou ainda que chegou a mandar mensagens para mãe, Margareth Serrão. “Pensei: 'vou mandar mensagem para a minha mãe'. Passaram mil coisas na minha cabeça e mandei [a mensagem]. A coitada ficou mais desesperada ainda”, relatou nas redes sociais.

Ela também compartilhou parte da conversa com a mãe, que iniciou uma oração ao perceber o nervosismo da filha. “Deus está contigo. Estou em muita oração. Me avisa quando pousar”, escreveu Margareth, que ainda enviou uma foto segurando um terço enquanto rezava pela segurança da filha.

Mãe da influenciadora enviou uma foto segurando um terço após o pouso da filha
Mãe da influenciadora enviou uma foto segurando um terço após o pouso da filha Crédito: Redes sociais/@virginia

Aliviada após pousar sem problemas, Virginia demonstrou carinho ao falar sobre o apoio materno durante o susto. “Tadinha, mas é aquilo: quem tem mãe tem tudo. Sempre será meu porto seguro”, disse a empresária.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Amigos e familiares de Preta Gil recebem diamantes feitos com cinzas da cantora

Amigos e familiares de Preta Gil recebem diamantes feitos com cinzas da cantora

Imagem - Ex-Ken Humano relata crise, pede ajuda e diz temer viver nas ruas

Ex-Ken Humano relata crise, pede ajuda e diz temer viver nas ruas

Imagem - Léo Santana e Lore Improta fazem chá revelação durante show gratuito em Salvador

Léo Santana e Lore Improta fazem chá revelação durante show gratuito em Salvador

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luzes coloridas e trenzinho: veja decoração de Natal na Ilha das Caieiras

Luzes coloridas e trenzinho: veja decoração de Natal na Ilha das Caieiras
Imagem - Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantar

Bacalhau de forno: 3 receitas surpreendentes para o jantar
Imagem - Veja sinais que podem indicar problemas na pele

Veja sinais que podem indicar problemas na pele