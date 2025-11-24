Homenagem

Amigos e familiares de Preta Gil recebem diamantes feitos com cinzas da cantora

Nas redes sociais, amigos próximos mostraram os detalhes das pedras preciosas com mensagens emocionantes

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 18:25

Parte das cinzas de Preta Gil foi transformada em diamantes que começaram a chegar, nos últimos dias, às mãos de amigos e familiares da cantora. Segundo o Fantástico, da TV Globo, as pequenas pedras, criadas em laboratório a partir das cinzas, fazem parte do último desejo da artista, que morreu em julho de 2025 aos 50 anos em decorrência de um câncer no intestino.

Os presenteados foram os amigos da cantora, como o grupo conhecido como “Diamonds”, composto por Gominho, Duh Marinho e mais duas amigas. Além dos amigos, a família de Preta Gil também vai receber diamantes.

Preta Gil morreu em julho deste ano Crédito: Reprodução @Pretagil

O cantor Duh Marinho mostrou no Instagram o pacote com cinco unidades da pedra, com os nomes de Preta Gil e dos amigos. “Meu amor sempre comigo”, escreveu em outra publicação em que mostrava a joia mais de perto.

Gominho também exibiu o presente nas redes sociais. “Ela era um diamante bruto, nunca foi lapidado. Ela se lapidava quando queria, do jeito dela. Isso foi o que mais aprendi com ela: não se deixar lapidar”, disse. Em outro momento, ele reforçou a resiliência de Preta Gil. “A Preta é isso. Ninguém destrói, ninguém quebra”. Veja no vídeo abaixo:

Gominho ainda contou que não pretende transformar o diamante em um acessório para o dia a dia e deve manter a lembrança guardada em casa. “Eu não quero fazer joia de usar. E tenho medo de ser assaltado, né, moro no Rio de Janeiro”, explicou em live.

O processo para criar os diamantes começou logo após a cremação de Preta. Parte das cinzas foi enviada a um laboratório em São Paulo e para a Índia, onde as pedras preciosas foram criadas a partir do carbono das cinzas.

Ao todo foram fabricadas 12 pedras destinadas a amigos. Cada uma com o nome da homenageada gravado a laser, visível apenas com lupa de alta ampliação.

Outra porção foi encaminhada a um laboratório em Curitiba, encarregado do diamante que ficou com a família Gil, produzido integralmente no Brasil.

Segundo especialistas ouvidos pelo Fantástico, o método reproduz artificialmente a formação natural de um diamante. Nesse processo, o carbono é submetido a altas temperaturas a pressões extremas, até se transformar em pedra bruta, depois lapidada. O preço inicial de uma peça desse tipo tem início em cerca de R$ 3.800 e varia conforme o tamanho.

