BTS na Terceira Ponte? Fãs capixabas mandam mensagem de parabéns em outdoor

Homenagem vem chamando atenção de quem passa pelo local. No ano passado, outro outdoor foi instalado para parabenizar o membro Jungkook

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:47

BTS na Terceira Ponte? Fãs capixabas mandam mensagem de parabéns em outdoor Crédito: Aline Almeida

Você conhece o BTS? Sua resposta pode até ser “não”, mas se você costuma fazer o trecho Vitória x Vila Velha, com certeza já viu a imagem dos artistas. Isso porque um outdoor foi instalado próximo à Terceira Ponte parabenizando os membros do grupo coreano.



A peça traz a frase “Happy B-Day” e as imagens dos sete artistas: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, acompanhadas de suas datas de nascimento. O outdoor não é uma homenagem isolada: desde 2024, as ARMYs capixabas (como são chamadas as fãs do grupo) mantêm um projeto que divulga mensagens em datas especiais por meio de outdoors. Sara Toso, que comanda a organização Euphoria, responsável por administrar e coordenar a iniciativa, contou como a ideia surgiu.

"Em todos os aniversários, as fãs coreanas se reúnem e colocam homenagens em ônibus e outdoors como forma de celebrar os idols, e isso acabou sendo repassado para fãs de outros países."



Aqui no ES, esse projeto já acontece há dois anos. Nosso primeiro outdoor foi no aniversário de 11 anos do grupo, em 2024, e desde então continuamos colocando outdoors nos aniversários dos integrantes, além do aniversário anual do grupo

Outras homenagens

No ano passado, HZ noticiou o outdoor parabenizando o aniversário do membro Jungkook, que também foi colocado na Terceira Ponte com uma mensagem em inglês.

Fãs capixabas de K-pop colocaram um outdoor parabenizando o cantor Jungkook Crédito: Ângelo Parrella

“Feliz Aniversário Jung Kook. Nós te amamos e sentimos sua falta. Fique seguro. Nós não vamos mudar. Sua Army ”, diz o anúncio traduzido para o português.

No aniversário de 11 anos do grupo, uma outra mensagem foi instalada próximo à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, também saiu em HZ.

Outdoor da banda BTS está localizado ao lado da Assembleia Legislativa Crédito: Reprodução/@thepurple.dream

O que é o BTS?

Grupo de k-pop BTS já ganhou três categorias do American Music Awards (AMAs) Crédito: Twitter/ @bts_official

O BTS é a boy band coreana formada por sete integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e JungKook. O grupo é o principal responsável por levar o K-Pop para o cenário internacional, principalmente, após o lançamento do álbum "Wings".

