BTS na Terceira Ponte? Fãs capixabas mandam mensagem de parabéns em outdoor

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 15:47
Você conhece o BTS? Sua resposta pode até ser “não”, mas se você costuma fazer o trecho Vitória x Vila Velha, com certeza já viu a imagem dos artistas. Isso porque um outdoor foi instalado próximo à Terceira Ponte parabenizando os membros do grupo coreano.
A peça traz a frase “Happy B-Day” e as imagens dos sete artistas: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, acompanhadas de suas datas de nascimento. O outdoor não é uma homenagem isolada: desde 2024, as ARMYs capixabas (como são chamadas as fãs do grupo) mantêm um projeto que divulga mensagens em datas especiais por meio de outdoors. Sara Toso, que comanda a organização Euphoria, responsável por administrar e coordenar a iniciativa, contou como a ideia surgiu.
"Em todos os aniversários, as fãs coreanas se reúnem e colocam homenagens em ônibus e outdoors como forma de celebrar os idols, e isso acabou sendo repassado para fãs de outros países."
No ano passado, HZ noticiou o outdoor parabenizando o aniversário do membro Jungkook, que também foi colocado na Terceira Ponte com uma mensagem em inglês.
“Feliz Aniversário Jung Kook. Nós te amamos e sentimos sua falta. Fique seguro. Nós não vamos mudar. Sua Army ”, diz o anúncio traduzido para o português.
No aniversário de 11 anos do grupo, uma outra mensagem foi instalada próximo à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, também saiu em HZ.
O BTS é a boy band coreana formada por sete integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e JungKook. O grupo é o principal responsável por levar o K-Pop para o cenário internacional, principalmente, após o lançamento do álbum "Wings".
