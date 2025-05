Kpop

Outdoor em homenagem ao BTS marca celebração do Army Day no Espírito Santo

A ação faz parte de um projeto nacional que celebra os 12 anos do grupo e marca também o retorno dos integrantes após o cumprimento do serviço militar

Publicado em 30 de maio de 2025 às 11:00

O Espírito Santo será palco de uma celebração especial para os fãs do BTS: um outdoor especial do grupo sul-coreano. A homenagem ficará em frente ao Shopping Vitória do dia 2 de junho até o dia 15 de junho, data em que acontece o Army Day ES, no Boulevard Shopping Vila Velha. >

A ação faz parte de um projeto nacional que celebra os 12 anos do grupo e marca também o retorno dos integrantes após o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O outdoor - idealizado pela organização da Euphoria Eventos - é mais do que uma ação promocional. >

“É sobre devolver ao BTS aquilo que eles representam para nós: inspiração, amizade, autoestima”, afirma Rayane Souza, uma das organizadoras. “A cultura coreana tem muito a ensinar sobre gentileza, educação e disciplina. Isso ressoa fortemente com o público brasileiro”.>

Segundo ela, a ideia é unir os fãs em uma grande homenagem nacional, reforçando a força e o carinho da comunidade Army - nome dado aos fãs do BTS.>

Army Day ES

Com mais de 400 inscritos e vagas já esgotadas, o Army Day Espírito Santo será realizado no dia 15 de junho, no Boulevard Shopping Vila Velha. A programação inclui apresentações cover, sorteios, lojinhas temáticas, gastronomia coreana e a presença do influenciador Fábio Akira, conhecido por divulgar a cultura asiática nas redes sociais.>

A programação inclui apresentações cover, sorteios, lojinhas temáticas e gastronomia coreana Crédito: Army Day

Mais do que uma festa de aniversário, o evento é uma celebração da cultura pop coreana, do impacto positivo do BTS no mundo e da pluralidade de seu público. “É um evento para todos, de crianças a pessoas idosas. Há muita sensibilidade, talento e disciplina no que eles fazem. O que nos move é o exemplo que eles nos dão”, completa Rayane. As vagas para o encontro já estão esgotadas.>

