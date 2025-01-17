Fãs capixabas colocam outdoor do BTS em ponto movimentado de Vitória

Aconteceu mais uma vez! Um outdoor do grupo sul-coreano BTS está chamando atenção por quem passa por uma das avenidas mais movimentadas de Vitória. Desta vez, a homenagem está localizada ao lado da Assembleia Legislativa, em Vitória. Um carinho especial dos “armys” - como são chamados os fãs da banda - capixabas.
Segundo a idealizadora do projeto, Sara Toso Alexandre, a iniciativa nasceu com o foco em produzir ações e eventos da cultura pop coreana, principalmente do grupo BTS. “Esse projeto do outdoor tem o intuito de homenagear os meninos na época de aniversário deles. Geralmente a gente junta dois ou três integrantes, ou até mesmo o aniversário do grupo”.
A gente faz essa arrecadação através dos fãs capixabas que gostam do BTS, ou que gostam da cultura coreana
“Essa arrecadação tem um valor simbólico, cada um ajuda de alguma maneira. E juntando todo esse valor, colocamos a exibição desse outdoor como uma arte, homenageando o grupo. É feita pelos armys capixabas para o BTS”, contou.
Cerca de 40 fãs ajudaram no projeto do outdoor, que ficará em exibição até o dia 26 de janeiro. O intuito deste, em especial, é comemorar o aniversário de dois integrantes da banda, Kim Taehyung (V) e Kim Seokjin (Jin). E não para por aí. Em junho deste ano, outro outdoor está previsto para celebrar os 12 anos do grupo de K-pop.
“Sou fã do BTS há 12 anos, desde a estreia do grupo em 2013. Antes disso, minha paixão pela cultura coreana já havia começado em 2009, então já faz bastante tempo que estou imersa nesse universo. Minha relação com o BTS é baseada em muito amor e carinho. É um grupo que inspira milhões de pessoas ao redor do mundo e, muitas vezes, ajuda quem enfrenta problemas psicológicos, assim como aconteceu comigo”, destacou Sara.
OUTDOOR NA TERCEIRA PONTE
Em agosto do ano passado, um outdoor com frases em inglês chamou atenção dos motoristas que passavam pela Terceira Ponte, no sentido Vila Velha x Vitória. O motivo? Parabenizar o cantor coreano Jungkook. O artista de k-pop da banda BTS estava completando 27 anos. O anúncio em um dos pontos mais movimentados da Grande Vitória ainda contava com duas fotos do cantor coreano.