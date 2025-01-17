Fãs capixabas colocam outdoor do BTS em ponto movimentado de Vitória

Outdoor da banda BTS está localizado ao lado da Assembleia Legislativa, em Vitória Crédito: Reprodução/@thepurple.dream

outdoor do grupo sul-coreano BTS está chamando atenção por quem passa por uma das avenidas mais movimentadas de Vitória. Desta vez, a homenagem está localizada ao lado da Assembleia Legislativa, em Vitória. Um carinho especial dos “armys” - como são chamados os fãs da banda - capixabas. Aconteceu mais uma vez! Umestá chamando atenção por quem passa por uma das avenidas mais movimentadas de Vitória. Desta vez, a homenagem está localizada ao lado da Assembleia Legislativa, em Vitória. Um carinho especial dos “armys” - como são chamados os fãs da banda - capixabas.

Segundo a idealizadora do projeto, Sara Toso Alexandre, a iniciativa nasceu com o foco em produzir ações e eventos da cultura pop coreana, principalmente do grupo BTS. “Esse projeto do outdoor tem o intuito de homenagear os meninos na época de aniversário deles. Geralmente a gente junta dois ou três integrantes, ou até mesmo o aniversário do grupo”.

A gente faz essa arrecadação através dos fãs capixabas que gostam do BTS, ou que gostam da cultura coreana

“Essa arrecadação tem um valor simbólico, cada um ajuda de alguma maneira. E juntando todo esse valor, colocamos a exibição desse outdoor como uma arte, homenageando o grupo. É feita pelos armys capixabas para o BTS”, contou.

Outdoor da banda BTS em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@thepurple.dream

Cerca de 40 fãs ajudaram no projeto do outdoor, que ficará em exibição até o dia 26 de janeiro. O intuito deste, em especial, é comemorar o aniversário de dois integrantes da banda, Kim Taehyung (V) e Kim Seokjin (Jin). E não para por aí. Em junho deste ano, outro outdoor está previsto para celebrar os 12 anos do grupo de K-pop.

“Sou fã do BTS há 12 anos, desde a estreia do grupo em 2013. Antes disso, minha paixão pela cultura coreana já havia começado em 2009, então já faz bastante tempo que estou imersa nesse universo. Minha relação com o BTS é baseada em muito amor e carinho. É um grupo que inspira milhões de pessoas ao redor do mundo e, muitas vezes, ajuda quem enfrenta problemas psicológicos, assim como aconteceu comigo”, destacou Sara.

OUTDOOR NA TERCEIRA PONTE