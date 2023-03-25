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Astro do K-Pop

Jimin lança clipe de ‘Like Crazy’ durante hiato do grupo BTS; veja

Cantor integrante da banda sul-coreana também lançou o álbum ‘Face’, que conta com seis faixas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Março de 2023 às 10:51

Jimin lança clipe de ‘Like Crazy’ durante hiato do grupo BTS; veja
Jimin lança clipe de ‘Like Crazy’ durante hiato do grupo BTS; veja Crédito: Reprodução/YouTube
Jimin, um dos integrantes do BTS, banda sul-coreana, lançou o clipe da música "Like Crazy". A produção veio acompanhada do lançamento do álbum "Face". Os projetos marcam a carreira solo do artista.
O álbum de Jimin conta com seis faixas. Ele já havia lançado "Set Me Free Pt. 2". No clipe lançado nesta sexta-feira, 24, o cantor aparece se divertindo em uma balada.
A produção também contou com um áudio do diálogo entre Jennifer Lawrence e Anton Yelchin no começo do vídeo, em um trecho do filme homônimo, que estreou em 2011.
Ele, no entanto, não é o único que se lançou durante o hiato da banda que é fenômeno do gênero K-pop. J-Hope lançou o Jack in the Box e RM fez o lançamento de Indigo, durante a pausa do grupo, desde junho do ano passado.

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