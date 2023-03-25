Jimin lança clipe de ‘Like Crazy’ durante hiato do grupo BTS; veja Crédito: Reprodução/YouTube

Jimin, um dos integrantes do BTS, banda sul-coreana, lançou o clipe da música "Like Crazy". A produção veio acompanhada do lançamento do álbum "Face". Os projetos marcam a carreira solo do artista.

O álbum de Jimin conta com seis faixas. Ele já havia lançado "Set Me Free Pt. 2". No clipe lançado nesta sexta-feira, 24, o cantor aparece se divertindo em uma balada.

A produção também contou com um áudio do diálogo entre Jennifer Lawrence e Anton Yelchin no começo do vídeo, em um trecho do filme homônimo, que estreou em 2011.