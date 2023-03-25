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Babado forte!

Anitta: como foi a festa da cantora, que saiu dançando e de latinha na mão, às 8h

Billie Eilish deu uma passadinha rápida, Lil Nas X dançou como se não houvesse amanhã, e todo mundo se divertiu até de manhã
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2023 às 10:28

Anitta usou uma roupa ousada, em preto e amarelo, para comemorar seus 30 anos
Anitta usou uma roupa ousada, em preto e amarelo, para comemorar seus 30 anos Crédito: Instagram@anitta
Vamos começar pelo final? A festa de 30 anos de Anitta terminou na manhã deste sábado (25), com a aniversariante ainda animada, com uma latinha na mão e dando uma dançada de leve para os fãs que passaram a noite de tocaia vendo o entra e sai das celebridades. Sente o clima:
A balada durou, ao todo, onze horas, e dá para dizer que, salvo algumas exceções, deu certo a proibição imposta pela aniversariante aos amigos: ela pediu que ninguém fizesse fotos ou vídeos nem tietasse outros convidados.
A princípio, avisou que seguranças estariam de olho e tomariam aparelhos de quem infringisse a regra. Mas depois relaxou. Disse que só tinha amigo ali, tudo bem, confio em vocês. Um dos (poucos) vídeos que vazaram é este aqui, com os convidados dançando "Noite das Safadas" com Pocah, Lexa e Rebecca. Se liga no Lil Nas X alia atrás, só de olho:
Lil Nas também se jogou na pista, ta pensando o quê? Olha ele ali no meio:
E a Billie Eilish? Bem, ela deu uma esticadinha direto do show (memorável) no Lollapalooza e apareceu na festa por volta de meia-noite, ainda com o figurino de shorts largos, boné e camisetona de futebol americano (ou beisebol? enfim, algum esporte que não temos por aqui).
Billie Eilish foi uma das convidadas ilustres da festa de aniversário de Anitta
Billie Eilish foi uma das convidadas ilustres da festa de aniversário de Anitta Crédito: AG News
A web, vocês sabem, não perdoa, e logo surgiram memes comparando sua roupa aos trajes de Ribamar, o personagem de Tom Cavalcanti em "Sai de Baixo". Eilish foi à festa com o irmão, Finneas, parceiro de palco e de vida - Caetano Veloso chega a citar os dois na música "Anjos tronchos": "Miss Eilish faz tudo do quarto com o irmão", diz um trecho, numa em referência ao início da carreira dos dois, quando compunham e produziam em casa.
Escoltada por batedores da Polícia Militar, ela ficou pouco mais de meia hora no aniversário. Estava numa vibe "Vim só dar um beijo na minha amiga", e também tinha motivos profissionais para não chutar o balde: horas depois embarcaria para um show na Colômbia. Já deve estar lá, aliás.
Numa festa com tantas celebridades nacionais e internacionais, não surpreende que muita gente tenha optado por passar a noite na porta de entrada, à espera de seus ídolos. Quem foi? Só para citar alguns, além de Eillish e Lil Nas X: Bruna Marquezine, Pabllo Vittar, Marina Ruy Barbosa, Jade Picon, Juliette, Gabriela Prioli, Regina Casé, Valesca Popozuda (que agradeceu a aniversariante por levar o funk para "todo esse mundão"), Jão, Pedro Sampaio, Marina Sena, Pequena Lô, Carol Trentini, e Alessandra Ambrosio
Pelo termômetro da empolgação dos fãs, Marquezine foi quem mais fez sucesso com a turma do sereno, enquanto Lil Nas aproveitou para se declarar à aniversariante, ao ser abordado por jornalistas. "Eu amo a Anitta!", anunciou ele, que está longe de ser um "inimigo do fim". Bateu em retirada por volta de 3h30, bem cedo para os padrões anittianos. Ano que vem tem mais.

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