Anitta: como foi a festa da cantora, que saiu dançando e de latinha na mão, às 8h

Anitta usou uma roupa ousada, em preto e amarelo, para comemorar seus 30 anos Crédito: Instagram@anitta

Vamos começar pelo final? A festa de 30 anos de Anitta terminou na manhã deste sábado (25), com a aniversariante ainda animada, com uma latinha na mão e dando uma dançada de leve para os fãs que passaram a noite de tocaia vendo o entra e sai das celebridades. Sente o clima:

🎥| @Anitta deixando sua festa de aniversário agora pouco em São Paulo. pic.twitter.com/9ADb9lW9pn — Central Girl From Rio Anitta | Fan Account (@Centralgfr) March 25, 2023

A balada durou, ao todo, onze horas, e dá para dizer que, salvo algumas exceções, deu certo a proibição imposta pela aniversariante aos amigos: ela pediu que ninguém fizesse fotos ou vídeos nem tietasse outros convidados.

A princípio, avisou que seguranças estariam de olho e tomariam aparelhos de quem infringisse a regra. Mas depois relaxou. Disse que só tinha amigo ali, tudo bem, confio em vocês. Um dos (poucos) vídeos que vazaram é este aqui, com os convidados dançando "Noite das Safadas" com Pocah, Lexa e Rebecca. Se liga no Lil Nas X alia atrás, só de olho:

🎥| @Anitta dançando com Pocah, Lexa e Rebecca. Lil Nas X atrás, olhando a coreografia de "Noite das Safadas".pic.twitter.com/csyCaPcIp6 — Central Girl From Rio Anitta | Fan Account (@Centralgfr) March 25, 2023

Lil Nas também se jogou na pista, ta pensando o quê? Olha ele ali no meio:

eu só queria uma festa da anitta, É PEDIR MUITO? o @LilNasX no meio do fervo ali KKKKKKKKK pic.twitter.com/O7hedATxwv — andrewnittø 🧜🏽‍♂️ Portals 31/03 (@andrewcerq) March 25, 2023

E a Billie Eilish? Bem, ela deu uma esticadinha direto do show (memorável) no Lollapalooza e apareceu na festa por volta de meia-noite, ainda com o figurino de shorts largos, boné e camisetona de futebol americano (ou beisebol? enfim, algum esporte que não temos por aqui).

Billie Eilish foi uma das convidadas ilustres da festa de aniversário de Anitta Crédito: AG News

A web, vocês sabem, não perdoa, e logo surgiram memes comparando sua roupa aos trajes de Ribamar, o personagem de Tom Cavalcanti em "Sai de Baixo". Eilish foi à festa com o irmão, Finneas, parceiro de palco e de vida - Caetano Veloso chega a citar os dois na música "Anjos tronchos": "Miss Eilish faz tudo do quarto com o irmão", diz um trecho, numa em referência ao início da carreira dos dois, quando compunham e produziam em casa.

Escoltada por batedores da Polícia Militar, ela ficou pouco mais de meia hora no aniversário. Estava numa vibe "Vim só dar um beijo na minha amiga", e também tinha motivos profissionais para não chutar o balde: horas depois embarcaria para um show na Colômbia. Já deve estar lá, aliás.

Numa festa com tantas celebridades nacionais e internacionais, não surpreende que muita gente tenha optado por passar a noite na porta de entrada, à espera de seus ídolos. Quem foi? Só para citar alguns, além de Eillish e Lil Nas X: Bruna Marquezine, Pabllo Vittar, Marina Ruy Barbosa, Jade Picon, Juliette, Gabriela Prioli, Regina Casé, Valesca Popozuda (que agradeceu a aniversariante por levar o funk para "todo esse mundão"), Jão, Pedro Sampaio, Marina Sena, Pequena Lô, Carol Trentini, e Alessandra Ambrosio