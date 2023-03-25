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Diva americana

Billie Eilish vai para festa de Anitta após estreia no Lollapalooza

Fãs flagram momento da chegada da cantora na celebração. Em São Paulo, Annita fez um festão para comemorar seus 30 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2023 às 10:10

Billie Eilish foi uma das convidadas ilustres da festa de aniversário de Anitta
Billie Eilish foi uma das convidadas ilustres da festa de aniversário de Anitta Crédito: AG News
Após uma estreia arrebatadora no Lollapalooza 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (24), Billie Eilish foi direto para a festa de Anitta, que comemora seus 30 anos com uma celebração fechada para convidados famosos e anônimos e com uma lista repletas de regras.
"Convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você, não seus amigos", postou a cantora nos stories.
Nas redes, os fãs foram à loucura vendo a cantora americana chegando na festa VIP de Anitta. Billie chegou acompanhada do seu irmão, Finneas, que também é seu parceiro profissional e se apresentou no festival com a cantora nesta sexta-feira.
Confira a repercussão nas redes sociais:

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