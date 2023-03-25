Billie Eilish vai para festa de Anitta após estreia no Lollapalooza

Billie Eilish foi uma das convidadas ilustres da festa de aniversário de Anitta Crédito: AG News

Após uma estreia arrebatadora no Lollapalooza 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (24), Billie Eilish foi direto para a festa de Anitta, que comemora seus 30 anos com uma celebração fechada para convidados famosos e anônimos e com uma lista repletas de regras.

"Convidado não convida e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que eu não conheço. Eu convidei você, não seus amigos", postou a cantora nos stories.

Nas redes, os fãs foram à loucura vendo a cantora americana chegando na festa VIP de Anitta. Billie chegou acompanhada do seu irmão, Finneas, que também é seu parceiro profissional e se apresentou no festival com a cantora nesta sexta-feira.

Confira a repercussão nas redes sociais:

a billie chegando na festa da anitta amamos verpic.twitter.com/C3Ngz0r1p0 — Acervy (@acervommes) March 25, 2023

Billie Eilish and Finneas arriving at Anitta’s birthday party in Brazil.



pic.twitter.com/uO1FXY5ZWh — Pop Base (@PopBase) March 25, 2023

QUERIA ESTAR LÁ! Billie Eilish e Finneas chegando na festa de aniversário da Anitta pic.twitter.com/k0JRlJ2UQ8 — Tracklist (@tracklist) March 25, 2023