BBB 23: Fred Nicácio e Larissa confundem brothers com informações externas; veja vídeos

A festa desta sexta-feira (24) do BBB 23 começou em grande estilo. Wesley Safadão e João Gomes animaram os participantes com grandes sucessos. Após o show, os brothers curtiram a noite, mas o retorno de Fred Nicácio e Larissa da Casa do Reencontro ainda tem intrigado e deixado os brothers confusos com tantas informações externas.
No início da festa, o médico teve um papo com Ricardo e revelou que Paula ainda nutre sentimentos pelo biomédico. O brother ficou bem confuso, pois está se relacionando dentro da casa com Sarah Aline. "Eu percebo, nem que eu tenha autorização de falar isso, mas é uma sensação minha de que ela nutre um sentimento por você". Ricardo, porém, demonstra certa confusão. "Ela me negava sempre as pessoas aqui", conta o biomédico.
Larissa também "alugou um tríplex" na cabeça de Amanda. A personal trainer, que voltou da Casa do Reencontro cheia de informações privilegiadas, revelou ter visto uma notícia fora da casa sobre o ex-namorado da médica. Larissa explicou que leu sobre um possível envolvimento do rapaz com a ex-namorada de Cara de Sapato.
Bruna Griphao e Larissa conversaram sobre jogo na festa. A personal trainer, então, sugeriu que elas, Amanda e Aline precisam juntar as torcidas para se fortalecer no game: "A torcida da Amanda, da Aline e a sua e a minha [tem que] se ajudar. Aí quando chegar a gente na final é cada um por si."
SUMIDA
Um momento divertiu muito os internautas durante a madrugada. Em determinado momento da festa, ninguém sabia onde estava Marvvila. A cantora recebeu uma "atenção" da produção e Sarah Aline começou a procurar a sister pela casa. A psicóloga encontra com Ricardo, que sugere que ela esteja na piscina de bolinhas. Ele desiste de procurá-la por lá, mas logo na sequência retorna e consegue encontrar o pé da sister.
O clima fica cada vez mais íntimo entre Gabriel Santana e Bruna Griphao. Os dois estão juntos na pista de dança, conversando com os rostos próximos um do outro. "Eu te amo. Você sabe, né?", comenta a atriz. "Não sei", diz ele. "Você sabe. Sempre te falo o quanto te amo", afirma a atriz. "Você gosta de mim como amigo. Está tudo certo", destaca o ator.