Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

Internautas criticam Deborah Secco por deixar filha fazer mechas no cabelo

Comentários como "muito novinha para fazer mechas nos cabelos" dominaram a publicação. Maria Flor tem 7 anos e gostou da mudança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Março de 2023 às 14:37

Web critica Deborah Secco por deixar filha de sete anos fazer mechas no cabelo
Web critica Deborah Secco por deixar filha de sete anos fazer mechas no cabelo Crédito: Instagram/@dedesecco
A internet não perdoou a última publicação de Déborah Secco. Na noite desta quinta-feira (17), ela postou um vídeo da filha, Maria Flor, mudando o visual e substituindo o cabelo longo por madeixas curtas e com mechas. Na legenda, ela escreveu: "Mudando de visual ❤️ Que horas ela cresceu que eu não vi…".
Acontece que a pequena tem apenas sete anos de idade e os internautas acharam que é cedo demais para a pequena descolorir os fios.  Nos comentários, enquanto famosos escreveram elogios, seguidores criticaram a atriz.
"Muito novinha para fazer mechas no cabelo", disse uma internauta. "Ficando adulta antes do tempo!!", comentou outra.
Até o momento, a atriz não se manifestou sobre as críticas.

Veja Também

Hailey Bieber entra em contato com Selena Gomez e expõe ameaças de morte

Fred Nicácio e Larissa retornam ao 'BBB 23' após repescagem

Luana Piovani diz que audiência com Scooby foi 'surpreendente para todos'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados