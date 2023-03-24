Internautas criticam Deborah Secco por deixar filha fazer mechas no cabelo

Web critica Deborah Secco por deixar filha de sete anos fazer mechas no cabelo Crédito: Instagram/@dedesecco

A internet não perdoou a última publicação de Déborah Secco. Na noite desta quinta-feira (17), ela postou um vídeo da filha, Maria Flor, mudando o visual e substituindo o cabelo longo por madeixas curtas e com mechas. Na legenda, ela escreveu: "Mudando de visual ❤️ Que horas ela cresceu que eu não vi…".

Acontece que a pequena tem apenas sete anos de idade e os internautas acharam que é cedo demais para a pequena descolorir os fios. Nos comentários, enquanto famosos escreveram elogios, seguidores criticaram a atriz.

"Muito novinha para fazer mechas no cabelo", disse uma internauta. "Ficando adulta antes do tempo!!", comentou outra.