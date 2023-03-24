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Batalha judicial

Luana Piovani diz que audiência com Scooby foi 'surpreendente para todos'

‘Alma respirando aliviada’, desabafou a atriz sobre batalha judicial contra ex-marido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Março de 2023 às 11:08

Luana Piovani diz que audiência com Scooby foi 'surpreendente para todos'
Luana Piovani diz que audiência com Scooby foi 'surpreendente para todos' Crédito: Ronny Santos/Marcus Leoni/Folhapress
Luana Piovani voltou a falar sobre sua batalha judicial contra Pedro Scooby pela guarda dos filhos, Dom, de 11 anos, Bem e Liz, 7. Na quarta-feira, 22, a atriz revelou que a audiência aconteceu no dia anterior, na terça-feira.
No Instagram, ela não deu detalhes da decisão do juíz, mas se limitou a dizer que tudo aconteceu da "melhor forma para todos os envolvidos". Nos stories, ela ainda detalhou que se sente exausta, mas aliviada.
"As coisas na audiência acabaram saindo de um jeito surpreendente para todos. Eu, com minha fé inabalável, tenho certeza que tudo aconteceu do jeito que Deus sabia que teria que acontecer para o melhor de todos os envolvidos. Vim com a minha alma respirando aliviada para casa. Estou cansada, desgastada, mas graças a minha fé e a Deus, só tenho visto luz no fim do túnel", concluiu.

ENTENDA A BRIGA ENTRE LUANA PIOVANI E PEDRO SCOOBY

A discussão por pensão passou a ser mais debatida entre os dois a partir de janeiro deste ano. Segundo a atriz, o surfista não quis dividir as contas dos filhos de forma igualitária e teria ameaçado pedir a guarda das crianças para "economizar dinheiro". Ela diz que o ex-marido não prioriza a educação e que está preocupado apenas em "curtir a vida adoidado".
No dia seguinte, Scooby se defendeu das acusações e alegou que não pediu a guarda, apenas gostaria de ter os filhos morando temporariamente no Brasil, já que tinha acabado de ter sua filha com Cintia. Ele ressaltou o interesse em resolver tudo através de advogados e de forma "amigável".
Foi no dia 26 de janeiro que Luana expôs que Pedro abriu um processo em Portugal contra ela para que a atriz parasse de expor a vida familiar dos dois na internet. Ao ler o documento, Luana disse que se deparou até com fotos suas nuas.
Pedro, por meio de sua defesa, publicou uma nota contando que a ex-mulher não poderia gravar novos vídeos e que estaria desrespeitando uma ordem judicial ao expor os filhos na internet. A advogada de Luana retrucou o comunicado de Scooby e afirmou que a outra parte está tentando calar a artista.

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