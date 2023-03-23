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Café da manhã

'Sensação de alívio', diz Fred sobre eliminação do 'BBB 23'

‘Eu já estava no meu limite. Se tivesse ficado, teria pifado’, refletiu o ex-brother no ‘Mais Você'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2023 às 14:21

'Sensação de alívio', diz Fred sobre eliminação do 'BBB 23'
'Sensação de alívio', diz Fred sobre eliminação do 'BBB 23' Crédito: Reprodução de vídeo/ Globo
Após ser eliminado do Big Brother Brasil 23 e desistir da Casa do Reencontro, Fred participou do Mais Você nesta quinta-feira, 23. O ex-brother refletiu sobre sua participação no reality show em entrevista a Ana Maria Braga. No bate-papo, o influencer comentou sobre a surpresa que teve assim que foi encaminhado para a Casa do Reencontro. Fred ainda disse que não se arrepende da decisão de voltar para sua casa.
"A sensação é de alívio. Eu senti esse clima horroroso na Casa do Reencontro nos cinco primeiros segundos que estive lá", afirmou ao assistir as brigas que aconteceram no confinamento após sua saída. "Desde o momento que fui eliminado, imaginei que minha família poderia estar me esperando lá, porque ouvi algumas vozes. Achei que veria meu filho Cris, mas, quando abri a porta, vi o Cristian", brincou.
Então, o influenciador comentou que não se arrepende de ter pedido pra sair: "eu já estava no meu limite e, se tivesse ficado, teria pifado. Estou muito mais aliviado de estar com meu filho e minha família", afirmou.
Fred ainda avaliou que sua eliminação se deu após sua indicação ao Paredão. Para o influencer, a decisão que tomou de colocar Sarah na berlinda, fez com que ele se tornasse alvo da casa. "Não me arrependo dessa movimentação, porque queria ousar. Eu só falei com a Sarah antes porque não queria dar essa 'porrada' nela no programa ao vivo", explicou.

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