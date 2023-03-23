Richarlison aponta que sósia quem ficou com Tina, do BBB, no carnaval

Tina assumiu ter ficado com Richarlison durante o carnaval Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador Richarlison não perdeu tempo e logo se manifestou sobre ter ficado ou não com a sister Tina . Nesta quarta (22), durante a Casa do Reencontro do Big Brother Brasil 23, Tina revelou que teria rolado um affair com o capixaba durante o Carnaval.

Em uma publicação do Instagram que noticiou a fofoca, o atacante do Tottenham marcou o perfil do seu sósia, dando a entender que não teria sido ele quem ficou com a angolana. "Tá aprontando aí, né", escreveu.

Apesar da brincadeira, e de não ter ficado claro se é verdade ou não, internautas acreditam que algumas peças desse quebra-cabeça não estão encaixando. Isso porque o atacante do time inglês estava em campo durante o período da folia brasileira e não chegou a ser flagrado em nenhum camarote.