Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rolou ou não rolou?

Richarlison aponta que sósia quem ficou com Tina, do BBB, no carnaval

Nas redes sociais, capixaba marcou o sósia ao comentar o caso. Jogador estaria disputando jogos na Europa durante a folia brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:38

Tina assumiu ter ficado com Richarlison durante o carnaval
Tina assumiu ter ficado com Richarlison durante o carnaval Crédito: Reprodução/Instagram
O jogador Richarlison não perdeu tempo e logo se manifestou sobre ter ficado ou não com a sister Tina. Nesta quarta (22), durante a Casa do Reencontro do Big Brother Brasil 23, Tina revelou que teria rolado um affair com o capixaba durante o Carnaval.
Em uma publicação do Instagram que noticiou a fofoca, o atacante do Tottenham marcou o perfil do seu sósia, dando a entender que não teria sido ele quem ficou com a angolana. "Tá aprontando aí, né", escreveu.
Apesar da brincadeira, e de não ter ficado claro se é verdade ou não, internautas acreditam que algumas peças desse quebra-cabeça não estão encaixando. Isso porque o atacante do time inglês estava em campo durante o período da folia brasileira e não chegou a ser flagrado em nenhum camarote.
Rolou ou não rolou? Eis a questão! Enquanto Tina segue confinada, não dá para questioná-la sobre o que aconteceu. Daqui do lado de fora, fãs seguem tentando desvendar o mistério.

Veja Também

Imagens de eliminados na Casa do Reencontro vazam para participantes do BBB 23

BBB 23: Tina revela que ficou com capixaba Richarlison no Carnaval

Marido de Giovanna Antonelli, Leonardo Nogueira se manifesta sobre acusação de assédio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados