BBB 23: Tina revela que ficou com capixaba Richarlison no Carnaval

E o babado está rolando forte na Casa do Reencontro do Big Brother Brasil 23. E sobrou até para um atleta capixaba famoso. Fofocando com Larissa, Fred Nicácio e Paula, Tina contou que - após ser eliminada do reality - recebeu mensagens de alguns famosos e chegou a ficar com pelo menos um deles, o jogador de futebol Richarlison.
Larissa, esperta, tentou lembrar o nome do tal atleta em questão. Quando recordou, a angolana confirmou a identidade do rapaz. Ela revelou ter tido um lance com o capixaba da Seleção Brasileira durante o último carnaval, mas não detalhou em que cidade os pombinhos estavam.
Tina também confessou que quase foi flagrada pelas apresentadoras do podcast PodDelas no momento do flerte. "No carnaval, a Boo tava lá, a Tata. Aí eu fui depois no PodDelas, aí falei: 'foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele'", confirmou a sister.
E a fofoca continuou com a vida amorosa dos brothers sempre como tema. Gabriel também apareceu na conversa e disse não ter beijado ninguém depois do BBB: "A última pessoa que beijei foi a Bruna". Já Paula negou ter ficado com Alface durante o programa.