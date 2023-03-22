Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 23: Casa do Reencontro rende treta entre brothers e memes nas redes sociais
Televisão

BBB 23: Casa do Reencontro rende treta entre brothers e memes nas redes sociais

Ex-participantes disputam uma nova chance no programa até quinta, 23; Fred, eliminado da semana, desistiu do desafio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Março de 2023 às 11:28

Fred Nicácio desabafou com Tina sobre racismo durante a Casa do Reencontro no BBB 23
Fred Nicácio desabafou com Tina sobre racismo durante a Casa do Reencontro no BBB 23 Crédito: Reprodução/Rede Globo
A dinâmica da repescagem começou a topo o vapor nesta terça-feira, 21, no BBB 23. Chamado de Casa do Reencontro, o desafio uniu todos os brothers eliminados para disputar o retorno ao programa até quinta, 23. No total, dois serão escolhidos pelo público.
Os ex-participantes entraram no cenário de acordo com a ordem de eliminação. Fred, o eliminado da semana, foi o último a entrar na casa, mas logo desistiu do retorno, alegando que sente saudades do filho, Cris. "Tudo o que eu tinha para mostrar, eu mostrei. Prefiro ter essa lembrança do Big Brother. Vou amar acompanhar essa dinâmica, mas na minha casa, com a minha família", disse o jornalista.
Além da desistência, o reencontro entre os ex-brothers também rendeu tretas e acerto de contas, principalmente envolvendo Marília, a primeira eliminada, e Fred Nicácio. O médico, inclusive, chegou a cruzar os dedos para falar com a ex-dupla.
A dinâmica, é claro, também rendeu memes nas redes sociais. Internautas brincaram com o fato de que Ana Maria Braga, que apresenta o quadro Café com o Eliminado, foi pega de surpresa com a desistência de Fred. Confira tudo o que rolou.

Fred Nicácio cruza os dedos ao falar com Marília

A ex-dupla Fred Nicácio e Marília aproveitou o momento do reencontro para um acerto de contas. A primeira eliminada disse ter ficado magoada após assistir cenas do médico fora da casa. Nicácio, porém, ficou de dedos cruzados durante a conversa.
"Eu quero que você saiba que eu não puxei mutirão contra você, o que eu fiz foi uma brincadeira que eu fiz desde que eu saí do programa e, diante do que eu estava vendo do público, das enquetes e do que eu escuto, do que eu acho, eu publiquei Marília Sensitiva", disse a maquiadora sobre uma de suas atitudes nas redes sociais após o programa.

Tina ironiza mudança no visual de Paula

Paula Freitas chamou a atenção dos ex-participantes. A sister havia aproveitado a saída da casa para fazer algumas mudanças no visual.
Tina aproveitou para ironizar a situação. Em conversa com Gabriel Fop e Larissa, a jornalista disse que havia perguntado à biomédica: "Você é nova aqui?". "A língua da Tina é um chicote", brincou Larissa.

Treta entre Gabriel e Marília

Marília também aproveitou o momento para conversar com Gabriel, mas o papo não fluiu como o esperado. A maquiadora acusou o modelo de ficar jogando indiretas e argumentou que ele havia zombado de sua profissão.
Gabriel disse que Marília estava gritando muito e se exaltando demais durante o reencontro. "Eu falo assim. Esse é meu tom, meu timbre vocal", rebateu a primeira eliminada.

Apontamentos sobre racismo

Fred Nicácio, que foi vítima de intolerância religiosa no programa, falou com Tina sobre o desafio de precisar conviver com alguns ex-brothers novamente. "Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar para a cara desses racistas", lamentou.
"Vai ser bem pior se você entrar na casa", pontuou a jornalista. O médico também avaliou a postura de Bruna Griphao, dizendo que, se a angolana tivesse as mesmas atitudes que a atriz, seria julgada de forma diferente. Antes de dormir, Fred se emocionou ao fazer uma oração.

Memes nas redes sociais

O reencontro dos ex-brothers também rendeu diversos memes nas redes sociais. Internautas brincaram sobre a desistência de Fred, a convivência entre os eliminados e chegaram a pedir pelo retorno de Giovanna e Manoel, participantes da Casa de Vidro.

Veja Também

Fred é o 10º eliminado do 'BBB 23' e desiste da Casa do Reencontro

Justiça do Rio arquiva processo por racismo contra Bruna Griphao

Sem Lexa, MC Guimê presta depoimento em processo por importunação sexual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Reality show Rede Globo bbb 23
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados