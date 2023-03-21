Sem Lexa, MC Guimê presta depoimento em processo por importunação sexual

MC Guimê se pronuncia após acusação de importunação sexual Crédito: Reprodução/Rede Globo

O cantor MC Guimê prestou depoimento na DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, nesta segunda (20), no processo que apura o crime de importunação sexual cometido por ele contra a mexicana Dania Mendez durante confinamento no Big Brother Brasil 23. O lutador Antônio 'Cara de Sapato' também foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e deve prestar depoimento em breve.

Ao sair da delegacia, acompanhado da equipe e de advogados, Guimê disse aos jornalistas que "deu tudo certo" no depoimento. Lexa não estava com o cantor durante os esclarecimentos. O vídeo foi divulgado pelo portal Splash, da UOL.

Durante a Festa do Líder do dia 15 de março, Guimê passou a mão sobre o corpo da sister e Sapato tentou roubar um beijo, limitando os movimentos de Dania. Os dois foram expulsos do programa no dia seguinte, 17, por infringirem as regras do jogo.