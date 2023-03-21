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Sem Lexa, MC Guimê presta depoimento em processo por importunação sexual

Cantor esteve na DEAM de Jacarepaguá nesta segunda (20); Antônio 'Cara de Sapato' também é investigado no inquérito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Março de 2023 às 13:31

MC Guimê se pronuncia após acusação de importunação sexual
MC Guimê se pronuncia após acusação de importunação sexual Crédito: Reprodução/Rede Globo
O cantor MC Guimê prestou depoimento na DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, nesta segunda (20), no processo que apura o crime de importunação sexual cometido por ele contra a mexicana Dania Mendez durante confinamento no Big Brother Brasil 23. O lutador Antônio 'Cara de Sapato' também foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e deve prestar depoimento em breve.
Ao sair da delegacia, acompanhado da equipe e de advogados, Guimê disse aos jornalistas que "deu tudo certo" no depoimento. Lexa não estava com o cantor durante os esclarecimentos.  O vídeo foi divulgado pelo portal Splash, da UOL. 
Durante a Festa do Líder do dia 15 de março, Guimê passou a mão sobre o corpo da sister e Sapato tentou roubar um beijo, limitando os movimentos de Dania. Os dois foram expulsos do programa no dia seguinte, 17, por infringirem as regras do jogo.
As imagens do programa foram anexadas no inquérito e a investigação segue em andamento. Após a saída do confinamento, na sexta (18), Dania também prestou depoimento.

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