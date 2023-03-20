Lexa decide não terminar com MC Guimê após polêmica no BBB 23, diz colunista

Tudo indica que Lexa deve continuar firme e forte com MC Guimê. Segundo o jornalista Leo Dias, a cantora decidiu não terminar o relacionamento com o marido, que deixou o Big Brother Brasil 23, na última quinta (16), por passar a mão no corpo da mexicana Dania Mendez e infringir as regras do jogo.
Fontes da publicação disseram que a funkeira optou por não jogar a história de amor do casal no lixo por causa de uma "passada de mão". Ainda segundo a coluna, uma festa teria sido realizada no final de semana na casa da mãe de Lexa para receber Guimê.
No Twitter, a cantora negou a informação e escreveu que a decisão de sua vida pessoal cabe somente a ela. "Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim , obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta", publicou a cantora.
No sábado (18), MC Guimê publicou nas redes sociais seu pronunciamento. Em um vídeo no Instagram, o cantor diz entender a gravidade da situação e pede desculpas a Dania, Lexa e todas as mulheres que se sentiram ofendidas com a atitude do ex-brother.
Na mesma publicação, Guimê fala sobre o relacionamento com a funkeira e diz esperar que ela o perdoe. "Tivemos uma conversa e agora é dar tempo ao tempo. E espero que vocês também me perdoem", disse.