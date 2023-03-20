Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Lexa decide não terminar com MC Guimê após polêmica no BBB 23, diz colunista
Famosos

Lexa decide não terminar com MC Guimê após polêmica no BBB 23, diz colunista

Segundo Leo Dias, a cantora já perdoou o marido por passar a mão em participante mexicana do reality show; Lexa ainda não se pronunciou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Março de 2023 às 14:57

MC Guimê e Lexa reataram o casamento em dezembro de 2022
MC Guimê e Lexa reataram o casamento em dezembro de 2022 Crédito: Instagram/@mcguime
Tudo indica que Lexa deve continuar firme e forte com MC Guimê. Segundo o jornalista Leo Dias, a cantora decidiu não terminar o relacionamento com o marido, que deixou o Big Brother Brasil 23, na última quinta (16), por passar a mão no corpo da mexicana Dania Mendez e infringir as regras do jogo.
Fontes da publicação disseram que a funkeira optou por não jogar a história de amor do casal no lixo por causa de uma "passada de mão". Ainda segundo a coluna, uma festa teria sido realizada no final de semana na casa da mãe de Lexa para receber Guimê.
No Twitter, a cantora negou a informação e escreveu que a decisão de sua vida pessoal cabe somente a ela. "Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim , obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta", publicou a cantora.
No sábado (18), MC Guimê publicou nas redes sociais seu pronunciamento. Em um vídeo no Instagram, o cantor diz entender a gravidade da situação e pede desculpas a Dania, Lexa e todas as mulheres que se sentiram ofendidas com a atitude do ex-brother.

Veja Também

Entenda porque ações de Cara de Sapato e MC Guimê podem configurar crimes sexuais

Na mesma publicação, Guimê fala sobre o relacionamento com a funkeira e diz esperar que ela o perdoe. "Tivemos uma conversa e agora é dar tempo ao tempo. E espero que vocês também me perdoem", disse.

Veja Também

Família de Bruce Willis celebra 68 anos do ator após diagnóstico de demência

Dois ex-participantes voltarão ao 'BBB 23'; público critica decisão nas redes

Décimo paredão do 'BBB 23' é formado por Fred, Gabriel Santana e Domitila

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados