Lexa decide não terminar com MC Guimê após polêmica no BBB 23, diz colunista

MC Guimê e Lexa reataram o casamento em dezembro de 2022 Crédito: Instagram/@mcguime

Tudo indica que Lexa deve continuar firme e forte com MC Guimê. Segundo o jornalista Leo Dias, a cantora decidiu não terminar o relacionamento com o marido, que deixou o Big Brother Brasil 23, na última quinta (16), por passar a mão no corpo da mexicana Dania Mendez e infringir as regras do jogo.

Fontes da publicação disseram que a funkeira optou por não jogar a história de amor do casal no lixo por causa de uma "passada de mão". Ainda segundo a coluna, uma festa teria sido realizada no final de semana na casa da mãe de Lexa para receber Guimê.

No Twitter, a cantora negou a informação e escreveu que a decisão de sua vida pessoal cabe somente a ela. "Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim , obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta", publicou a cantora.

Passando pra dizer que não teve festa nenhuma, minha mãe fez um churrasco como costuma fazer aos finais de semana. E dormi praticamente o dia inteiro. A decisão da minha vida pessoal cabe a mim , obrigada a todos pelo carinho. Não falarei mais sobre esse assunto, eu tô exausta. — Lexa (@LexaOficial) March 18, 2023

No sábado (18), MC Guimê publicou nas redes sociais seu pronunciamento. Em um vídeo no Instagram, o cantor diz entender a gravidade da situação e pede desculpas a Dania, Lexa e todas as mulheres que se sentiram ofendidas com a atitude do ex-brother.