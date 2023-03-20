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Família de Bruce Willis celebra 68 anos do ator após diagnóstico de demência

Mulher do ator chorou ao falar sobre Bruce Willis nas redes; comemoração teve presença de Demi Moore, que publicou vídeo do momento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Março de 2023 às 10:19

Família de Bruce Willis celebra 68 anos do ator após diagnóstico de demência
Família de Bruce Willis celebra 68 anos do ator após diagnóstico de demência Crédito: Instagram/@demimoore
Em comemoração aos 68 anos do ator Bruce Willis, a família se reuniu no domingo, 19, e publicou vídeo nas redes sociais onde cantam "parabéns" e assopram velinhas após recente diagnóstico de demência frontotemporal do ator. Afastado do cinema há mais de um ano, Willis possui doença neurodegenerativa e incurável que afeta significativamente o comportamento e a personalidade de uma pessoa.
Entre os integrantes da família presentes estavam a atual mulher Emma Heming, a filha Scout LaRue Willis e a ex-mulher, Demi Moore, que se mudou recentemente para casa do ator em apoio à família. Todas elas publicaram em suas redes sociais vídeos onde comemoram juntas o aniversário. Em outro vídeo, Emma chora ao falar sobre Bruce e agradecer aos fãs pelo apoio.
"Às vezes na nossa vida temos que botar 'as calças de garotas adultas' e agir, e é isso o que estou fazendo, mas também tenho momentos de tristeza, todos os dias, e estou me sentindo assim hoje", disse para os seus seguidores.
Emma também acrescentou que fazer vídeos sobre o marido é doloroso, mas continua fazendo por saber que é importante para os fãs que 'o amam'. A modelo é casada com Bruce desde 2009 e tem duas filhas com o ator, uma de oito e outra de 10 anos.
O ator ainda tem outros quatro filhos com Demi Moore, com quem foi casado por 13 anos. "Estou feliz que nós pudemos te celebrar hoje. Amo você e a nossa família", disse Demi ao agradecer pelo amor e bons desejos dos seguidores.
A filha Scout também se pronunciou com duas publicações sobre o pai, onde se refere a ele como um 'herói ícone em ação'. "Hoje não é necessariamente um dia fácil, porque é um dia cheio de um amor tão profundo, e o nosso luto nos mostra realmente a profundidade do nosso amor por alguém", finalizou.

DIAGNÓSTICO DE BRUCE WILLIS

A família de Bruce Willis já havia comunicado, em abril de 2022, que o ator se afastaria da carreira após um diagnóstico de afasia, distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.
Em 16 de fevereiro de 2023, foi divulgado que o artista também havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, um tipo de demência que altera o comportamento e a personalidade da pessoa.
No início de março, um familiar de Willis revelou que o ator tem agido de forma agressiva e que ele não reconhece mais a mãe.

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