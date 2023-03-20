Dois ex-participantes voltarão ao 'BBB 23'; público critica decisão nas redes Crédito: TV Globo

O apresentador do programa Big Brother Brasil 23, Tadeu Schmidt, anunciou na noite do domingo, 19, que o programa iniciou uma repescagem para trazer dois ex-participantes de volta à disputa pelo prêmio final. Processo já se iniciou com o confinamento de 10 eliminados desta edição que irão disputar, por meio de voto do público, o retorno. Os dois mais votados entram novamente na casa na quinta-feira, 23.

A Casa do Reencontro, como foi chamado o local do confinamento, já conta com a presença de Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel Fop e Marília. Além deles, o eliminado desta semana, que será revelado na terça-feira, 21, também irá direto para a casa, concorrendo com os demais pela volta.

"Ambos voltam sem imunidade e, nesta semana, não participam nem da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que, aliás, será autoimune", explicou Tadeu.

Com a saída não planejada de três participantes, um por desistência e dois por expulsão, programa aposta na estratégia para repor elenco.

REAÇÃO DO PÚBLICO

Como em todas as decisões que ocorrem no BBB 23, a estratégia do programa teve uma reação por parte do público. E dessa vez não foi positiva. A repescagem foi considerada injusta por alguns internautas que acreditam que os eliminados possuem informações fora da casa que os ajudariam a ganhar.

Outra crítica foi pela dedicação do público para eliminar alguns jogadores e que agora podem retornar.

Alguns dos comentários negativos relativos à repescagem vieram de ex-participantes do programa em outras edições, como Laís Caldas, Eliezer, Elana Valenária e Gui Napolitano.

PAREDÃO DA SEMANA

O décimo paredão do programa teve uma surpresa, tanto para os participantes, quanto para o público do programa. Durante a votação da casa, quando os jogadores foram votar no confinamento, Ricardo, que tinha o Poder Curinga, teve seu voto anulado por Dania Mendez, participante mexicana que retornou ao La Casa de Los Famosos na última semana após intercâmbio no BBB 23.

A missão da intercambista na casa era a de anular ou dar peso dois ao voto de quem comprasse o Poder Curinga. Dania escolheu a anulação e fez um vídeo onde tomava sua decisão antes de sair da casa e retornar ao México.

"Eu acho que vou tirar um voto. Ai, meu Deus, Ricardo vai me odiar", declarou Dania.

Por conta do lugar de vice-líder, Amanda ganhou o poder de indicar alguém ao Paredão e enviou a cantora Marvvila, porém a participante saiu da berlinda na Prova Bate-Volta na qual disputou com Gabriel Santana e Fred, indicados pela casa.