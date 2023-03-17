MC Guimê se pronuncia após acusação de importunação sexual no BBB 23: "Sei que errei"

Mc Guimê se pronunciou pela primeira vez após ser expulso do Big Brother Brasil 23 por conta da acusação de importunação sexual à mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio.
Por meio dos stories do Instagram, o cantor afirmou que vai se pronunciar oficialmente ainda nesta sexta-feira, 17, mas adiantou que vai "reconhecer suas falhas" e que ainda está "processando" os acontecimentos dos últimos dois dias.
"Estou aqui para dizer que, sim, vou me pronunciar oficialmente até hoje, o fim do dia. Estou muito triste com tudo que rolou desde quarta-feira, na festa do BBB 23, a minha eliminação ontem também. Estou de coração partido mesmo", disse.
"Ainda estou processando tudo o que rolou, são muitas informações. Estou muito chateado pelo momento e vou me pronunciar oficialmente. Vocês poderão ouvir mais minhas palavras e eu [vou] contar sobre isso. Reconhecerei minhas falhas, tenho um coração humilde e aberto para reconhecer meus erros quando preciso e sei que errei", continuou.
Nos vídeos, MC Guimê ainda negou que tenha "esbravejado com a produção e xingado o elenco" após a sua saída do programa. "A direção sabe o carinho e respeito que tenho por todos eles", disse.
"Vocês puderam me acompanhar por dois meses na casa mais vigiada do Brasil e conhecer um pouco sobre o Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê, o jeito que eu sou de verdade, porque ali não tem como criar um personagem, é a vida real", completou.