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Repercussão

BBB 23: expulsão de Guimê e Cara de Sapato choca participantes

Após imagens passadas para todo o Brasil, Tadeu Schmidt anunciou a saída dos dois  participantes do reality
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Março de 2023 às 05:42

Após repercussões durante o dia em torno da polêmica dos supostos assédios de MC Guimê e Cara de Sapato, Tadeu Schmidt se pronunciou e alertou os brothers sobre o ocorrido na festa da última quarta-feira (15). "Providências precisam ser tomadas", iniciou na abertura do reality. Após imagens passadas para todo o Brasil, o apresentador anunciou que os participantes estão expulsos do reality, deixando todos da casa chocados.
Guimê foi visto tocando o bumbum e o seio de Dania Mendez. Em determinado momento, ela tira a mão dele de seu corpo. Esses fatos fizeram com que a cantora Lexa, mulher de Guimê, se pronunciasse. Ela disse que não estava bem com a situação.
Expulsão de Guimê e Cara de Sapato chocou participantes do BBB
Expulsão de Guimê e Cara de Sapato chocou participantes do BBB Crédito: Globo
Outros vídeos mostram Sapato imobilizando Dania para beijá-la. Ele também dá um selinho nela e cobre os dois com um cobertor. Parte dos internautas também entende que isso caracteriza assédio e pede pela expulsão do brother.
No programa desta quinta-feira (16), o apresentador anunciou: "Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante...e, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites ontem".
Todos ficam chocados, arrasados e sem entender a situação. MC Guimê e Cara de Sapato se retiram e a visitante chora muito. "Desculpa", ela diz. Os brothers a consolam. "Não é culpa sua". "Por favor, não se culpa".

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