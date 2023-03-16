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Colo de mãe

'BBB 23': Mãe de Lexa pega 'primeiro voo' para apoiar filha após atitude de Guimê

A cantora declarou nas redes sociais que está ‘no fundo do poço e machucada’ com a situação envolvendo o marido no BBB 23
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2023 às 15:07

'BBB 23': Mãe de Lexa pega 'primeiro voo' para apoiar filha após atitude de Guimê
'BBB 23': Mãe de Lexa pega 'primeiro voo' para apoiar filha após atitude de Guimê Crédito: Instagram/@lexa
Lexa já declarou que não está bem e precisa de um tempo para si, após o marido, MC Guimê, ser acusado de assédio no Big Brother Brasil 23, por acariciar Dania Mendez, que entrou na casa na última quarta-feira, 15. Com a situação, a mãe da artista, Darlin Ferrattry, viajou para encontrá-la.
Darlin compartilhou nos stories do Instagram uma imagem no aeroporto na manhã desta quinta-feira, 16. "Pegando o primeiro voo. Já já estarei com a minha filhinha", comentou. Preocupada, ela disse que estava sem dormir.
O encontro ainda não foi registrado. Lexa voltou a se pronunciar sobre o assunto. "Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa", iniciou.
"Eu estou assustada, no fundo do poço, machucada e não tenho forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim", concluiu a cantora.
Durante a madrugada, ela já havia destacado que irá se afastar das redes sociais, pois precisa de um tempo para si.

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