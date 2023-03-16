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Mimada

Produtor critica comentários de Jenna Ortega sobre 'Wandinha': 'Situação infeliz'

Steven DeKnight classificou a atriz como ‘mimada e tóxica’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2023 às 14:46

Jenna Ortega é Wandinha em série da Netflix
Jenna Ortega é Wandinha em série da Netflix Crédito: Divulgação Netflix
O produtor de Hollywood Steven DeKnight, que assina produções como Buffy: A Caça-Vampiros (2001 - 2002) e Círculo de Fogo: A Revolta (2018), não gostou da exposição de Jenna Ortega sobre sua insatisfação com o protagonismo em Wandinha. A artista disse que não se orgulha de certas cenas que fez e que, até mesmo, teve de mudar falas da personagem.
No Twitter, na última quarta-feira, 15, Steven rebateu às críticas da atriz, pontuando que "como parte essencial da coisa, os atores não têm a imagem completa para onde a trama está indo ou o motivo de algumas falas serem necessárias para que o todo faça sentido".
Segundo ele, foi "uma situação infeliz expor publicamente as diferenças criativas". Essa não é a primeira vez que o produtor fala sobre Jenna. Em outro momento, ele já havia exposto mais detalhes sobre sua opinião, apontando que "esse tipo de declaração está além de mimada e tóxica".
"Ela é jovem, então talvez ela ainda não saiba melhor (mas deveria). Ela também deve se perguntar como se sentiria se os showrunners dessem uma entrevista e falassem sobre como ela era difícil e como se recusou a apresentar o material", declarou Steven.
Contudo, o produtor garantiu reconhecer o talento de Jenna Ortega. "Apesar da minha ira com o que ela disse publicamente, deixei bem claro que a acho um talento fenomenal", pontuou.

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