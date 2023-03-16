Lincoln Lau anuncia término do relacionamento com Gabi Martins

Gabi Martins e Lincoln Lau começaram a namorar em dezembro de 2022 Crédito: Instagram/@linfnx

Chegou ao fim o relacionamento de Gabi Martins e Lincoln Lau. Na noite desta quarta-feira (15), o gamer compartilhou uma nota sobre o término do namoro nos stories do seu perfil no Instagram. Os dois estavam juntos desde dezembro do ano passado e já não se seguem mais nas redes sociais.

No comunicado, ele escreveu que está passando por uma depressão e que prefere não comentar algumas coisas que ocorreram durante o relacionamento, em respeito à cantora.

"Sempre fui um cara transparente com vocês e com os meus sentimentos, nesse exato momento estou muito triste, abatido e com sinais de depressão. Para quem já passou por uma depressão, sabe do que estou falando, realmente estou mal mentalmente. Ocorreram várias coisas nesse período que ficamos juntos que em respeito a ela eu prefiro não comentar, embora a revolta que sinto seja um gatilho para que eu fale tudo", publicou.

Lincoln não compartilhou na nota o motivo para o namoro chegar ao fim mas, antes de anunciar o término, o gamer se incomodou com uma postagem que Gabi fez nos stories mostrando as unhas e usando um relógio dado pelo ex-companheiro, Tierry.

No Twitter, o gamer chegou a comentar a indignação, mas apagou o post. "Fica postando coisa de ex, tipo relógio, dizer o que família?", escreveu. Na sequência, ele publicou: "Fui bloqueado no WhatsApp kkkkk".

Lincoln ainda comentou em uma postagem da cantora e em uma live que ela estava participando pedindo que Gabi o desbloqueasse. No Twitter, o gamer marcou o perfil da ex para tentar chamar a atenção dela. Gabi Martins, porém, ainda não se pronunciou.

Veja a nota publicada por Lincoln na íntegra:

"Nota — Término de Relacionamento

Informo que chegou ao fim o meu relacionamento com Gabi Martins. Vivemos momentos felizes e intensos juntos, porém, também tiveram momentos de infelicidade e tristeza, nos quais o amor foi substituído por coisas que não devem existir numa relação de amor e respeito.

Me entreguei de corpo e alma e sempre me esforcei para estarmos juntos. Sempre fui um cara transparente com vocês e com os meus sentimentos, nesse exato momento estou muito triste, abatido e com sinais de depressão. Para quem já passou por uma depressão, sabe do que estou falando, realmente estou mal mentalmente.

Ocorreram várias coisas nesse período que ficamos juntos que em respeito a ela eu prefiro não comentar, embora a revolta que sinto seja um gatilho para que eu fale tudo. Tentarei, com muita serenidade, superar tudo.