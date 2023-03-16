Ludmilla divulga 'tracklist' de seu novo álbum 'Vilã'

Marcando retorno ao pop com diversas participações, disco tem 15 faixas e chega às plataformas no dia 24 de março
Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2023 às 08:47

Ludmilla convida senhora para subir ao palco durante show em São Paulo
Ludmilla lança seu novo álbum na próxima semana Crédito: Futura Press/Folhapress
A cantora Ludmilla vai lançar seu álbum Vilã no próximo dia 24. No entanto, a artista liberou uma lista das faixas do disco. Conhecida por canções de sucesso no estilo funk e pagode, ela retorna ao pop com diversas produções e participações.
O material que chega às plataformas tem 15 faixas, que incluem as já lançadas Sou Má, Socadona e Nasci Pra Vencer, que também tem videoclipes.
A cantora traz diversas parcerias, inclusive internacionais. O novo álbum traz as faixas: Nasci Pra Vencer, e segue com Sou Má, em feat com Tasha & Tracie e Ajax; Senta e Levanta, com Steff e Topo La Maskara; Brigas Demais, com Dela Cruz e GAAB; 5 Contra 1, com Dallas; Vem Por Cima, com Piso 21; Socadona, com Mariah Angeliq, Mr.Vegas e Topo La Maskara; Solteiras Shake, com Gabriel do Borel.
Outras canções fazem parte do disco: Sintomas de Prazer; Eu Só Sinto Raiva (em parceria com Ariel Donato); Malvadona, com Vulgo FK e Oruam; Make Love; Me Deixa Ir; e Todo Mundo Louco, feat com Capo Plaza, Troplillaz e Ape Dreums.

Veja Também

Måneskin divulga datas de turnê e inclui Brasil nas apresentações da banda

Filha de cantor sertanejo denuncia pai por agressão e mostra hematomas

Naldo Benny é condenado na Justiça por dívida trabalhista

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

