Filha de cantor sertanejo denuncia pai por agressão e mostra hematomas

Filha de cantor sertanejo acusa o pai de agressão: “Dava soco de mão fechada” Crédito: Reprodução/Instagram

Um caso de violência doméstica está abalando o mundo sertanejo. Kauane Cellarius, de 22 anos, denunciou o pai, o cantor Fernando Cellarius, da dupla Giba & Nando, de agressão. Ela usou os stories do Instagram para acusá-lo, afirmando que os episódios de violência aconteciam desde sua infância.

"Quando era criança, apanhava de cinto e achava que na adolescência isso ia parar, mas, na verdade, as agressões pioraram. Minha mãe nunca morou comigo e ela não sabia dessas agressões. Em certo ponto da minha vida, até achava que merecia essas agressões, que meu pai estava certo”, relembra, na postagem.

No mesmo stories, Kauane postou um áudio, onde ela comprova as agressões paternas. O homem chegou a ameaçar a filha com uma arma de fogo.

Kauane Cellarius usou o Instagram para mostrar as agressões sofridas por parte do pai Crédito: Reprodução/Instagram @kaucellarius

"Eu tô falando que pode ser você, pode ser ** o que seja, não vai faltar com respeito comigo", diz Fernando. "E se alguém maior que você viesse te bater?", questiona Kauane. "Daí eu uso isso aqui (o som mostra o patriarca engatilhando uma arma). É simples, é assim que eu resolvo a vida. É assim que até hoje eu cheguei nos meus 38 quase resolvendo a vida", continua ele.

DOR E DENÚNCIA

A moça, que resolveu expor o caso somente agora, continuou detalhando seu sofrimento nas redes sociais. "Nas agressões, ele subia em cima de mim, me dava soco de mão fechada. Ele apertava o meu pescoço até eu perder o meu ar. E quando eu tava na época no colegial, ele fazia eu passar muita maquiagem para cobrir esses hematomas", disse Kauane que, em 2021, denunciou as agressões que sofria à Polícia Civil do Paraná (PC-PR), onde mora, após ser incentivada pelo namorado, conseguindo uma medida protetiva contra o pai, que não pode se aproximar dela.

Kauane Cellarius usou o Instagram para mostrar as agressões sofridas por parte do pai Crédito: Reprodução/Instagram @kaucellarius

"Eu demorei para expor tudo isso publicamente porque eu não tinha um psicológico preparado na época para falar sobre. E eu sabia que quando eu contasse sobre isso abertamente era como se essa ferida abrisse novamente. Mas eu me sinto forte, me sinto encorajada. Antes eu não tinha coragem por ser o meu pai, eu amava ele. E eu só tive coragem mesmo porque meu namorado me incentivou, ele foi comigo até a delegacia para representar contra, pedir uma medida protetiva, porque eu tinha medo até de sair na rua. E quanto a isso, eu só quero Justiça e também espero que as outras mulheres não se calem. Denunciem, não vivam com medo. Não importa se é pai, se é tio, se é namorado, marido, a gente tem que denunciar. A gente tem que se unir", finaliza.