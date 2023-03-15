Gerard Piqué faz primeira declaração sobre música da Shakira Crédito: Instagram@3gerardpique

O ex-jogador de futebol Gerard Piqué fez sua primeira declaração sobre a música da ex-mulher, Shakira. A canção "BZRP Music Sessions #53" alcançou o primeiro lugar global e em 24 horas contava com mais de 14 milhões de streams no Spotify e mais de 52 milhões de visualizações no Youtube.

A canção é fruto da parceria entre a colombiana e o DJ argentino Bizarrap e narra indiretas para o ex-marido, que, atualmente, tem um relacionamento com Clara Chía Mari, de 22 anos. Shakira e o ex-atleta foram casados por 12 anos e o relacionamento chegou ao fim em julho do ano passado.

Durante participação no programa catalão El món, uma das principais rádios de Barcelona, na Espanha, Piqué foi questionado sobre a música e, finalmente, deu sua opinião.