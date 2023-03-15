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Gerard Piqué faz primeira declaração sobre música da Shakira

"As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos", disse o atleta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2023 às 18:08

Gerard Piqué faz primeira declaração sobre música da Shakira
Gerard Piqué faz primeira declaração sobre música da Shakira Crédito: Instagram@3gerardpique
O ex-jogador de futebol Gerard Piqué fez sua primeira declaração sobre a música da ex-mulher, Shakira. A canção "BZRP Music Sessions #53" alcançou o primeiro lugar global e em 24 horas contava com mais de 14 milhões de streams no Spotify e mais de 52 milhões de visualizações no Youtube.
A canção é fruto da parceria entre a colombiana e o DJ argentino Bizarrap e narra indiretas para o ex-marido, que, atualmente, tem um relacionamento com Clara Chía Mari, de 22 anos. Shakira e o ex-atleta foram casados por 12 anos e o relacionamento chegou ao fim em julho do ano passado.
Durante participação no programa catalão El món, uma das principais rádios de Barcelona, na Espanha, Piqué foi questionado sobre a música e, finalmente, deu sua opinião.
"Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto (...). As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos. Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas. Não quero falar mais sobre o problema, tudo que eu quero é que eles estejam bem", declarou.

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