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Em tom de deboche, Shakira canta música que fala de matar ex

No vídeo, cantora aparece com um limpador e canta a música ‘Kill Bill’, de SZA; colombiana já havia lançado single com indiretas ao ex-marido, Gerard Piqué
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 10:44

A cantora colombiana Shakira
A cantora colombiana Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
A cantora Shakira publicou um vídeo no Instagram cantando a música Kill Bill, da cantora SZA. A letra da canção da cantora americana faz referência a "matar o ex e a namorada dele".
No vídeo publicado pela colombiana, ela aparece com um limpador e, enquanto canta, sorri. A música de SZA diz: I might, I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriends next, howd I get here? (Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?, em tradução livre).
Shakira e o jogador Gerard Piqué, se separaram após a cantora descobrir traições do atleta. A artista lançou uma música, em parceria com o DJ Bizarrap, intitulada Shakira BZRP Music Sessions 53, com diversas indiretas. Na letra, a cantora critica o ex-marido e ironiza as supostas traições que repercutiram nas redes nos últimos meses. Em diversos termos em espanhol, a artista ainda repete a palavra Piqué.
Em um trecho da nova faixa, ela diz: "Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você". Piqué assumiu publicamente o relacionamento com Clara Chia Marti, de 23 anos.

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