Em tom de deboche, Shakira canta música que fala de matar ex

A cantora colombiana Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira

A cantora Shakira publicou um vídeo no Instagram cantando a música Kill Bill, da cantora SZA. A letra da canção da cantora americana faz referência a "matar o ex e a namorada dele".

No vídeo publicado pela colombiana, ela aparece com um limpador e, enquanto canta, sorri. A música de SZA diz: I might, I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriends next, howd I get here? (Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?, em tradução livre).

Shakira e o jogador Gerard Piqué, se separaram após a cantora descobrir traições do atleta. A artista lançou uma música, em parceria com o DJ Bizarrap, intitulada Shakira BZRP Music Sessions 53, com diversas indiretas. Na letra, a cantora critica o ex-marido e ironiza as supostas traições que repercutiram nas redes nos últimos meses. Em diversos termos em espanhol, a artista ainda repete a palavra Piqué.