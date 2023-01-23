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Shakira negou proposta de Piqué deixar a namorada para reatar o casamento, diz jornalista

Cantora se manteve firme na decisão e o atleta chorou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 09:48

Shakira e Gerard Piqué
Shakira e Gerard Piqué Crédito: Reprodução @3gerardpique
O polêmico fim do casamento entre Shakira e Gerard Piqué, após supostas traições do ex-jogador de futebol, segue dando o que falar. Contudo, apesar da exposição, o atleta não se deu por vencido e tentou mais uma chance antes de oficializarem o divórcio, em dezembro.
Em entrevista a uma TV espanhola, o jornalista Jordi Martin detalhou a ocasião, com base em uma fonte próxima ao ex-casal. Segundo ele, Piqué se dispôs a deixar Clara Chía, sua atual namorada e pivô do término com a cantora, para reatar o casamento. No entanto, a proposta foi incapaz de convencer Shakira, que segue decida com o divórcio.
O atleta teria chorado com a negativa. Já a artista se manteve firme durante todo o momento, sem derramar lágrimas. Tudo ocorreu na última conversa do ex-casal, acompanhado de advogados, que determinou a oficialização do término.
Martin informou, ainda, que Piqué não queria aceitar que os filhos deixassem Barcelona, na Espanha, e fossem para Miami, nos Estados Unidos, com a mãe. Contudo, apesar de toda situação conflitante, a conversa teria sido civilizada e finalizada com um abraço.

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