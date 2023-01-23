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Na Colômbia

Shakira é homenageada por associação colombiana de cornos por 'traições' de Piqué

Instituição Asocasol (Associação de Cornos de Soledad) é da Colômbia, país de origem da cantora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 08:33

Associação colombiana de cornos homenageia Shakira após supostas traições de Piqué
Associação colombiana de cornos homenageia Shakira após supostas traições de Piqué Crédito: Reuters/Folhapress
Após as diversas polêmicas sobre supostas traições de Piqué, Shakira receberá uma homenagem inusitada. A Associação de Cornos de Soledad (Asocasol), na Colômbia, anunciou apoio a cantora.
O nome da artista será incluído na "parede dos cornos", um mural situado na sede da Asocasol que conta com o nome dos quase 250 sócios da organização.
Wilson San Martín, presidente da Asocasol, disse ao jornal El Tiempo que a homenagem será gravada neste domingo, 22.
"Um integrante do grupo montou um desenho da Shakira com uma frase da letra. É um trabalho bem montado para inaugurar no dia 22 de janeiro. Piqué também vai. Aquele casal foi prejudicado, como ela diz [em outra canção], pela monotonia", disse Wilson.

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