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Namorada de Piqué se sente 'perseguida' após nova música de Shakira

De acordo com publicação, a jovem estaria ‘abalada e com medo’ depois que a cantora colombiana lançou uma música repleta de indiretas para o ex-marido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 14:57

A cantora colombiana Shakira
A cantora colombiana Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
Shakira lançou sua nova música, em parceria com o DJ Bizarrap, Shakira BZRP Music Sessions 53, com diversas indiretas para seu ex-marido, Gerard Piqué e sua atual namorada, Clara Chia Marti. No entanto, de acordo com o jornalista espanhol Miguel Blazquez, setorista do Barcelona, a estudante "se sente perseguida, mesmo que não tenha culpa (na separação do casal)" e "está passando muito mal".
Clara teria mudado sua rotina nos últimos dias e evitado sair de casa, com medo de ser abordada.
"Há diversos fotógrafos e paparazzi perseguindo Clara a toda hora. Ela parou de ir para a sede da Kosmos, empresa de Piqué. Entende-se que ela está trabalhando apenas em casa", disse Blazquez em entrevista a uma rádio argentina.
De acordo com o Page Six, o jogador teria traído a cantora colombiana com sua atual namorada, que tem 23 anos, enquanto a famosa tem 45 anos.
Em um trecho da sua nova faixa, Shakira fala sobre essa diferença de idade.
"Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você".
Em outro momento, ela entoa: "Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você", brinca em trecho em que utiliza a palavra "sal-piqué" em espanhol.

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