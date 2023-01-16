Pistas sobre vencedor, tretas e DRs: veja as previsões astrológicas para o BBB 23 Crédito: Personare

O Big Brother Brasil 23 começa nesta segunda-feira (16) e a pergunta de milhões é: quem vai ganhar o BBB 23? A gente recém está conhecendo quem são os participantes, mas já quer saber de romances, tretas, panelinhas e afins. Então, a gente convidou a astróloga do Personare Nai Tomayno para fazer uma análise e contar quais são as previsões astrológicas para o BBB 23.

BBB 23 começa com Mercúrio Retrógrado: confusões desde o início

Conhecida de grande parte das pessoas, a retrogradação pode causar ruídos na comunicação, aumentar as cobranças e, consequentemente, gerar mais tretas.

Além disso, como Capricórnio é um signo que fala de metas e ambições, a disputa pelo milhão e os prêmios será ainda mais acirrada nesta edição.

Vênus/Lua: muitas brigas por amor

O mapa astral do BBB 23 fica marcado por uma quadratura (que é um aspecto tenso) entre o planeta dos sentimentos (Lua) e o planeta que representa amor e prazeres (Vênus). Portanto, é provável que o romance chegue com um excesso de intensidade, o que pode não ser muito saudável.

Sem falar na necessidade de nutrição emocional que desencontram o prazer. Os participantes podem sentir que o que faz bem para eles não vai ser o que eles vão querer, fazendo até escolhas ruins no amor.

Lua em Escorpião: muitas mágoas

O mood do programa fica marcado com a Lua em Escorpião, que pode aumentar a competitividade e levar a esconder as estratégias de luta dos outros participantes.

Como Marte, o regente dessa Lua, está em Gêmeos, provavelmente irá prosperar quem se destacar na comunicação, socialização, e “merchan” com o público. Algumas mágoas e compulsões também podem sondar o comportamento dos nossos brothers.

Marte em Gêmeos: muita fofoca e DRs

Sendo o regente da Lua desta edição e responsável por indicar a maneira pela qual as pessoas vão competir, Marte em Gêmeos pode indicar fofocas, DRs, pessoas falando demais ou falando sobre tantos assuntos que acabam se falhando.

Além disso, as previsões astrológicas para o BBB 23 indica que podemos assistir a momentos de disputa intelectual, numa luta por mostrar quem sabe mais.

Astros dão pistas sobre o grande vencedor

Com isso, fica ainda mais forte nesta edição a tonalidade que já vínhamos vendo nas edições anteriores. Forte pegada de causas sociais, questões políticas, posicionamento de ideias e luta pelas minorias.

Nesse sentido, o vencedor do BBB 23 tende a ser alguém que defende seus pensamentos contra o conservadorismo e os preconceitos, e com uma forte persona social, ligado a questões de raça, gênero, classe e sexualidade.

Sol/Saturno: ganha o mais forte desde o começo

Saturno, Vênus e Sol: vencedor pode ser um artista

Com esse denominador em comum, e ainda porque Vênus estará em Gêmeos, signo que coloca a prosperidade na pessoa que fala ao público, temos grandes chances de ter alguém do meio artístico ou de grande popularidade como grande vencedora do BBB 23.

Destaque para causas feministas

Mas, principalmente, a Lua estará próxima à Marte, planeta das Guerras e lutas. Tudo isso indica que alguma mulher pode se magoar ou receber o corte da espada marcial, ou até ajudar a curar feridas da sociedade com o resultado do programa.

Mercúrio Retrógrado na final também

Mercúrio é um planeta especialmente importante para o programa, pois é ele que rege os assuntos de entretenimento e comunicação. Mas esta edição pegou uma retrogradação no início e outra na final.

Diferente da primeira, a retrogradação de Mercúrio que começa em 21 de abril — apenas quatro dias antes da grande final — vai ser no signo de Touro.

Portanto, a revisão que o movimento pede envolve os temas taurinos: mundo material, finanças, prazeres, etc. Além disso, a retrogradação indica que pode vencer uma pessoa que já tem uma renda e isso ser alvo de críticas, ou ganhar a pessoa que de fato mais precisa do dinheiro do prêmio.