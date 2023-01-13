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Não foi dessa vez

Fora do 'BBB 23', Yasmin Brunet diz que deseja estar lá: 'fica a dica, Boninho'

Modelo teve seu nome em alta como suposta participante e falou sobre o desejo em participar da casa mais vigiada do Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 15:10

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
O "Big Day" revelou na última quinta-feira, 12, os nomes dos participantes famosos e anônimos do Big Brother Brasil 2023 - mas Yasmin Brunet ficou de fora da lista final. A modelo vinha sendo cogitada como uma das participantes do time camarote, mas acabou ficando de fora. No entanto, ela usou seu perfil do Instagram para revelar o desejo em participar do reality e "deixou a dica" para Boninho.
"Vocês sabem que eu super iria, inclusive, fica a dica aí, Boninho. Vou até te marcar aqui, pra você saber que eu iria e que causaria. Todo mundo sabe que eu causaria", falou.
"Mas, pra quem queria 'causação, porque vocês sabem que eu ia entregar, porque eu sou muito verdadeira, vocês não precisam esperar eu ir lá para 'hablar', porque a minha vontade de 'hablar' é muita. (...) Eu vou começar a mostrar meu dia a dia pra vocês o tempo todo, vocês vão ter aqui o que vocês querem", completou
A modelo disse ainda que começou a acreditar na sua participação no BBB 23 depois de tanta gente ter especulado o seu nome.
"Teve uma hora que tavam falando tanto que eu ia, que eu comecei a achar que eu ia. Que, do nada, eu iria, que, do nada, simplesmente iam me convidar. Quando eu vi hoje o quarto, e um dos quartos é do fundo do mar, eu falei: 'Gente, não é possível, será que eu esqueci que eu vou?'", brincou.
O Big Brother Brasil 2023 começa no dia 16 de janeiro e o grupo camarote foi formado por Aline Wirley, cantora e ex-Rouge, Bruna Griphao, atriz, Fred, do Desimpedidos, Domitila Barros, Miss Alemanha, Antonio "Cara de Sapato" Jr., lutador de MMA, Fred Nicácio, médico e apresentador, Key Alves, jogadora de vôlei, Marvvila, cantora, Gabriel Santanna, ator e Mc Guimê, cantor.

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