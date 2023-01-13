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Poderosa!

Ludmilla confirma sua presença no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 e no festival The Town

Cantora está confirmada no palco Skyline, o principal do super evento de música que acontece no segundo semestre de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 14:19

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla confirmou presença no Rock in Rio Crédito: Instagram/@ludmilla
Ludmilla usou seu perfil do Twitter na noite da última quinta-feira, 12, para revelar aos seus fãs que será uma das headliners do Rock in Rio 2024. A funkeira, que na última edição arrastou uma multidão para o Palco Sunset, agora se apresentará no Palco Mundo, o principal do evento.
Ela também contou que é uma das atrações do festival de música The Town, evento também do empresário Roberto Medina. O evento acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, e a artista se apresenta dia 07 de setembro. Outros nomes confirmados são o da banda Foo Fighters, também no palco Skyline, Ney Matogrosso, Iza e Criolo.
A presença de Ludmilla num palco secundário no Rock in Rio geraram críticas, e na época, fãs atribuíram uma fala de Anitta para a colega de profissão.
"E para quem está dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais, minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso: palco Mundo. Então isso tem a ver com um buraco muito mais embaixo", falou a dona do hit Envolver. A cantora deu detalhes e expôs sua felicidade ao estar presente como atração principal dos eventos.

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