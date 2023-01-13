Gkay divulga fotos após retirar preenchimento dos lábios; veja como ficou

Gkay publicou no Instagram uma série de stories mostrando como ficou seu rosto após fazer procedimento para retirar o preenchimento labial Crédito: Instagra.com/@gessicakayane

Gkay publicou, nesta quinta-feira, 12, uma série de fotos no Instagram para mostrar como ficou a sua boca, depois que ela retirou o preenchimento labial. Nas imagens, ela faz a comparação do antes e depois. A influencer também disse que está se acostumando com a nova aparência.

Em um dos stories, Gkay diz que está "testando vários ângulos" e pergunta aos seguidores se gostaram de como ficou o seu rosto. "É estranho inicialmente", escreveu.

Em um vídeo, a influencer afirma que ainda está se acostumando com a nova aparência Crédito: Instagra.com/@gessicakayane

A influencer sempre foi uma adepta de cirurgias plásticas declarada. Em entrevista ao Gshow em 2021, ela revelou que já implantou botox e realizou harmonização facial. "Não me arrependo de nada e não me considero viciada nisso. (...) Acho que a gente tem que fazer o que tem vontade".