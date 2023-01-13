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Influenciadora

Gkay divulga fotos após retirar preenchimento dos lábios; veja como ficou

Influencer disse que ainda está se acostumando com a nova aparência e que está ‘testando novos ângulos’ nas fotos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 14:01

Gkay publicou no Instagram uma série de stories mostrando como ficou seu rosto após fazer procedimento para retirar o preenchimento labial
Gkay publicou no Instagram uma série de stories mostrando como ficou seu rosto após fazer procedimento para retirar o preenchimento labial Crédito: Instagra.com/@gessicakayane
Gkay publicou, nesta quinta-feira, 12, uma série de fotos no Instagram para mostrar como ficou a sua boca, depois que ela retirou o preenchimento labial. Nas imagens, ela faz a comparação do antes e depois. A influencer também disse que está se acostumando com a nova aparência.
Em um dos stories, Gkay diz que está "testando vários ângulos" e pergunta aos seguidores se gostaram de como ficou o seu rosto. "É estranho inicialmente", escreveu.
Em um vídeo, a influencer afirma que ainda está se acostumando com a nova aparência
Em um vídeo, a influencer afirma que ainda está se acostumando com a nova aparência Crédito: Instagra.com/@gessicakayane
A influencer sempre foi uma adepta de cirurgias plásticas declarada. Em entrevista ao Gshow em 2021, ela revelou que já implantou botox e realizou harmonização facial. "Não me arrependo de nada e não me considero viciada nisso. (...) Acho que a gente tem que fazer o que tem vontade".
As publicações marcam o retorno de Gkay às redes sociais, depois de duas semanas em que ela ficou off. Em dezembro, ela se tornou o centro de uma polêmica após o humorista Fabio Porchat ter feito piada com o nome dela durante o Melhores do Ano, na Rede Globo.

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